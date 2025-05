Congo-Kinshasa: Résolutions issues de la 9eme édition d'Expo Béton

La ville de Lubumbashi dans la province du Haut Katanga a accueilli au mois d'avril dernier la 9ème édition du Salon de développement des villes Expo Béton 2025, placée sous le thème " Les corridors Sud de la RDC-SADC, projets à développer et opportunités d'affaires".

Dans son discours lors du lancement de cette 9ème édition, le président de la République Félix Tshisekedi a déclaré je cite :

« Nos provinces, riches en ressources humaines et naturelles, doivent être interconnectées, afin de libérer leur plein potentiel. Le corridor Sud, intégré au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), est au coeur de cette vision. Ces corridors ne sont pas de simples axes de transport, mais des véritables artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux », Fin de citation.

Il a souligné également, que ces infrastructures stratégiques permettent non seulement une circulation fluide des biens et des personnes, mais aussi une transformation locale des produits agricoles, miniers et industriels, facilitant leur acheminement vers des destinations comme l'Atlantique et l'océan Indien.

Cette édition d'Expo Béton 2025 a réuni des acteurs publics et privés, ainsi que des professionnels tant nationaux qu'internationaux, qui ont échangé dans différents panels sur plusieurs thèmes dont celui lié aux défis de la planification urbaine en RDC face à la révolution industrielle et minière, la croissance démographique et les enjeux environnementaux.

Point n'est besoin de rappeler qu'à l'instar de Kinshasa la capitale, la plupart des grandes villes du pays sont confrontés à un sérieux problème de manque de planification urbaine, ce qui constitue un frein au développement des villes de la RDC