Congo-Brazzaville: Distinction - Le trophée et titre de la paix durable décernés à l'Ofegrem

Le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), en proie actuellement à l'occupation de l'armée rwandaise via les rebelles du M23, demeure crucial. Dans sa vocation de recherche continuelle de la paix, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a organisé, le 7 mai à Kinshasa, une matinée solennelle dédiée à l'Office de gestion du fret multimodal (Ofegrem) sur le thème « La paix durable en République démocratique du Congo ».

L'on a noté la présence à l'activité de William Kazumba, directeur général de l'Ogefrem ; de Katrin Wittig, directrice des Affaires poliques et représentante du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unieset chef adjoint de la Monusco ; d'Abdoulaye Seliou, coordonnateur du bureau d'action conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme. Liliane Temuni, marraine de la paix pour l'Afrique centrale, a également pris part à la matinée, ainsi que le conseiller diplomatique du Culpac, Patrice Salaga.

Prenant la parole, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a rappelé la collaboration entre le Culpac et l'Ogrefrem entre 1993 et 1997 pour le programme de paix et de bien-être des travailleurs dans le temps libre par les sports et loisirs.

«Aujourd'hui, à travers notre programme mobilisateur d'engagement patriotique, nous nous réunissons dans un contexte particulier : celui de la lutte pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, en réponse aux souffrances vécues dépuis trois décennies par nos compatriotes dans l'Est du pays», a ainsi circonscrit Daniel Santu Biko. Il a adressé de vives félicitations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour « ses efforts inlassables en faveur du rétablissement de la paix, de la sécurité, du dialogue diplomatique et du respect de l'Etat de droit ».

Aussi a-t-il salué l'engagement de l'Ogefrem pour la paix durable, l'unité et la solidarité manifestées par les dirigeants et agents de cet établissement public qui contribuent activement au rétablissement de la paix dans l'Est du pays. C'est à ce titre que le Culpac a décerné à l'Ogefrem, par l'intermédiaire de son directeur général, William Kazumba, le « préstigieux trophée et titre de la paix durable ».

Daniel Santu Biko a rappelé la designation le 26 avril dernier de Goma, Bukavu, Kisangani et Bunia comme « villes de la paix » et leur proclamation est prévue pour le 25 décembre prochain, rejoignant ainsi la ville de Kolwezi. Enfin, le directeur général du Culpac a annoncé l'organisation, le 11 juin au Parlement européen, à Bruxelles, en Belgique, d'une grande conférence sur la paix, avec la participation d'une délégation spéciale qui viendra de la RDC.

Pour sa part, le directeur général de l'Ogefrem, William Kazumba, a dit sa gratitude au Culpac en ces termes : « Je saisis cette opportunité pour exprimer au Conseil universel pour la paix toute ma reconnaissance pour l'honneur fait à l'Ogefrem, ainsi qu'à ma modeste personne en m'accordant cette occasion pour placer des mots appelant à la paix, l'unité, la solidarité nationale, à la cérémonie de cette matinée patriotique...»

«Notre pays connaît une crise sécuritaire sans précédent, voulue par les ennemis de la paix qui instrumentalisent principalement le Rwanda comme bras séculier des pillages de nos ressources naturelles, avec viols, carnages et massacres de la population civile innocente, et cela dans la contemplative passive de la communauté internationale qui voit le droit international, socle du bon fonctionnement des nations civilisées, bafoué et foulé aux pieds...

La mobilisation de l'engagement patriotique de la lutte pour le rétablissement de la paix dans la partie Est de la RDC nécessite une grande unité...», a poursuivi le directeur général de l'Ogefrem qui a appelé au soutien indéfectible de tous au président de la République dans ses efforts pour le retour de la paix et la sécurité sur tout le territoire de la RDC.