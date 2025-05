Afrique: Hommage - L'Asic se mobilise pour les obsèques de Minga Noël Pépé

L'Association sportive InterClub (Asic) se prépare pour les obsèques de Minga Tchibinda Noël Pépé et de Tsila Patrick, deux figures historiques du football congolais. Le premier avait marqué la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé, en 1972, tandis que le second avait participé au Championnat d'Afrique en 1984.

Les cérémonies funéraires auront lieu au stade Michel d'Ornano à Brazzaville. En préparation, les membres du bureau exécutif de l'Asic ont lancé une campagne de mobilisation des ressources pour assurer le bon déroulement des obsèques. « Nous nous sommes retrouvés pour une organisation interne entre membres du bureau, car nous constatons que c'est toujours le président qui supporte seul les charges », a déclaré le 1er vice-président, le vénérable Jean-Marie Apébé, précisant que les cotisations ont déjà commencé sous la coordination du secrétaire général adjoint.

Évoquant Minga Noël Pépé, Jean-Marie Apébé se souvient du but décisif contre le Cameroun lors de la CAN 1972, qui avait qualifié le Congo pour la finale. « J'étais encore à l'école militaire. Ce but a laissé un souvenir marquant, même chez nos voisins. Un général camerounais avait dit en tribune : "Celui-là, si vous le voyez, il faut le tuer" ».

Concernant Tsila Patrick, Apébé a rappelé leur collaboration à la direction des renseignements extérieurs, où il fut son adjoint après son retour d'exil. « Nous avons voyagé ensemble, en Israël, en France... Nous avons partagé des moments de vie professionnelle intenses », a-t-révélé.

L'Asic tient à respecter la tradition : honorer ses anciens, quelle que soit la discipline. Ce fut le cas lors des obsèques de l'ancien ministre des Sports, État Onka, à qui un hommage solennel avait été rendu. Jean-Marie Apébé a également rappelé les origines de l'InterClub, fondé par Ntsika Kabala et développé sous l'impulsion du général Yhombi-Opango, avec des joueurs venus de l'Étoile Rouge (devenue l'Étoile du Congo).