Congo-Brazzaville: Coopération - L'UE salue le partenariat avec le pays

A l'occasion du mois de l'Europe, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Anne Marchal, a organisé, le 7 mai à Brazzaville, une réception pour faire le point sur la coopération de cette instution avec l'Afrique et le Congo.

Dans son discours, l'ambassadeur de l'UE, au prime abord, a remercié les autorités congolaises d'avoir accordé l'importance au partenariat entre son institution et l'Union africaine (UA), mais aussi aux processus régionaux où « le rôle du Congo comme médiateur dans différentes crises n'est plus à démontrer ».

« Cette réception, ce moment qui permet de célébrer le partenariat intercontinental, intervient à peu de jours de l'importante réunion ministérielle entre l'UE et l'UA qui se tiendra le 21 mai, à Bruxelles », a déclaré Anne Marchal. A cet effet, ella a remercié le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger qui effectuera le déplacement, à la tête d'une délégation.

« Cette réunion ministérielle est, en effet, importante pour prendre acte des progrès de la vision conjointe 2030 adoptée au 6e sommet entre l'UE et l'UA en 2022 et préparer le 7e sommet attendu pour la fin de l'année », a souligné l'ambassadeur.

Ensuite, l'ambassadeur de l'UE a rappelé quelques succès engrangés depuis l'adoption « de la vision conjointe », tels que le partenariat en matière de paix et de sécurité. « Plus de la moitié des missions de paix et de sécurité sont conduites en Afrique. Et ici au Congo, l'Union européenne, par sa facilité pour la paix, soutient la marine nationale, une initiative qui étaye d'autres en matière de paix et de sécurité dans le golfe de Guinée », a rappelé la diplomate.

Parmi d'autres succès, elle a cité également la mise en place de nombreux projets sous l'égide du Global Gateway Africa-Europe Investment Package, et plus de 138 projets « Global Gateway » qui sont engagés en Afrique.

Au Congo, l'ambassadeur a fait référence aux projets transformateurs financés et mis en oeuvre en mode « Equipe Europe », « dont des infrastructures au port de Pointe-Noire, le développement de la connectivité multimodale, des énergies renouvelables, de villes résilientes et de l'approfondissement du partenariat forestier, etc. ».

Sans oublier la promotion de l'intégration régionale (accord de libre-échange continental) et le soutien aux communautés économiques régionales et aux institutions multilatérales, en particulier, le soutien de l'UE à l'adhésion de l'UA au G20. En direction de la jeunesse congolaise, l'ambassadeur a rappelé le projet "Mossala", une initiative phare pour former les jeunes, en collaboration avec l'Agence française de développement. Les jeunes, a-t-elle poursuivi, sont aussi au coeur des activités de diplomatie publique.

« L'Europe estime stratégique le partenariat UE-UA. L'Afrique est une priorité géopolitique pour l'Union européenne et ses Etats membres. Dans un monde turbulent et imprévisible, l'Union européenne est plus que jamais un partenaire fiable. L'Union et ses Etats membres, l'« Equipe Europe » reste le premier partenaire commercial, le premier investisseur étranger, le premier donateur d'aide au développement et d'aide humanitaire », a assuré Anne Marchal.

« Ces derniers temps, la délégation et le point focal pour le programme Erasmus+ éclaire les étudiants et institutions académiques sur les possibilités d'obtenir des bourses Erasmus+ », a indiqué l'ambassadeur. Ces étudiants de demain, a-t-elle fait savoir, feront aussi partie des communautés africaines en Europe et forgeront des liens porteurs de retour en investissement, recherche et innovation et d'échanges culturels.

Sur le plan multilatéral, l'ambassadeur a assuré que l'UE continuera à soutenir l'Afrique dans sa campagne visant à étendre son influence et sa présence sur la scène internationale et le système multilatéral, et à réformer l'architecture financière internationale.

A l'occasion de la Journée de l'Europe qui sera célébrée ce 9 mai, l'UE organisera une table ronde pour permettre de débattre des enjeux et défis actuels auxquels l'Europe et l'Afrique doivent faire face.