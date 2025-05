Congo-Brazzaville: Développement industriel - MFB international explore les opportunités au pays

Le groupe MFB international, conglomérat multinational d'origine turque, poursuit sa stratégie d'expansion en Afrique centrale. C'est dans ce cadre que les responsables de cette structure ont été reçus, le 5 mai à Brazzaville, par le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

La délégation de MFB international a été conduite par Ibrahima Sy, vice-chairman; Guy-Gervais Bouanga, directeur commercial et chargé des relations extérieures; ainsi que de Rodrigue Anicet Malalou, gérant de MFB Congo. L'objectif de cette visite a été de faire le point sur les activités de la filiale congolaise du groupe et solliciter un appui institutionnel pour accompagner son développement à long terme dans le pays.

MFB Congo opère dans le secteur meunier, un domaine stratégique pour la sécurité alimentaire et la transformation locale des produits agricoles. Le groupe ambitionne de renforcer sa capacité de production et de distribution, tout en contribuant à la création d'emplois durables et à la structuration de filières locales.

Présent dans plus de trente pays et actif sur trois continents, MFB international s'impose, selon ses dirigeants, comme un acteur majeur dans des secteurs-clés tels que l'agroalimentaire, la construction, l'import-export, le tourisme, les finances et l'agriculture. Le groupe, dont le siège est basé à Istanbul, dispose de filiales stratégiques à Dubaï, Pristina (Kosovo), Libreville, Abidjan, Dakar et Pointe-Noire, marquant ainsi sa volonté de s'inscrire dans la durée sur les marchés africains.

En République du Congo, MFB entend jouer un rôle moteur dans la relance industrielle, en partenariat avec les autorités nationales. Une démarche saluée par le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes qui a réaffirmé le soutien de son département aux entreprises internationales prêtes à investir de manière structurante et durable dans le tissu économique local. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le dialogue entre le secteur privé international et les institutions congolaises. En privilégiant des solutions locales adossées à une expertise mondiale.