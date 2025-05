Congo-Brazzaville: Affaires - Les PME congolaises face au défi de la transformation digitale

L'intégration des technologies dans les activités économiques représente un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises (PME) locales. De l'investissement dans l'acquisition de nouveaux outils à la formation des employés, en passant par l'innovation et la compétitivité, ces PME doivent adopter une vision à long terme pour réussir leur transformation digitale.

La transition vers l'économie numérique nécessite la collaboration entre les différents acteurs et l'interopérabilité. C'est dans ce cadre que s'est tenue, le 8 mai à Brazzaville, une conférence exclusive sur la « Transformation digitale des entreprises congolaises ». Organisée par le Congrès des chefs d'entreprises du Congo (CCEC), en partenariat avec la plateforme Tchapeu et avec le soutien du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier ainsi que de celui des Zones économiques spéciales, cette rencontre a rassemblé des représentants de syndicats patronaux et des dirigeants d'entreprises.

D'après Paul Nestor Mouandzibi Ndinga, président du CCEC, l'objectif principal de cette conférence est de présenter des solutions visant à automatiser, sécuriser et fluidifier les flux financiers des entreprises. Il a souligné les enjeux de la transformation digitale pour les PME, un processus crucial dans un contexte économique où la technologie joue un rôle central dans presque tous les aspects des opérations commerciales. Si elles parviennent à surmonter les nombreux défis existants, a estimé le directeur général Alain Blaise Njomo, les entreprises peuvent non seulement survivre, mais également prospérer dans un environnement commercial de plus en plus compétitif.

À la tête d'une entreprise florissante basée à l'île Maurice, Alain Blaise Njomo propose des séances de formation à destination des dirigeants d'entreprises africains désireux de transformer leurs organisations. Tchapeu accompagne les entreprises dans l'augmentation de leur capacité à tirer parti des opportunités offertes par un écosystème numérique élargi, notamment en matière de dématérialisation des moyens de paiement, d'automatisation des procédures administratives et d'accès à l'intelligence artificielle. « Le choix du partenaire est crucial. La digitalisation est à la fois un processus technologique et culturel. La réalisation de la transformation doit prendre en compte les réalités locales », a-t-il souligné.

Au-delà des défis liés à la formation, à l'innovation et à la compétitivité, le débat s'est également concentré sur la sécurisation des données. La défaillance en matière de cybersécurité peut compromettre des informations sensibles et nuire à la réputation des entreprises ainsi qu'à la confiance des clients.