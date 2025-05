Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Don Bosco stoppe l'invincibilité des Aigles du Congo, DCMP bat Tanganyika

Les play-offs de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/1 réserve des spectacles aux résultats inattendus.

Invaincu depuis le début de la phase ultime de la compétition après avoir battu V.Club et l'ogre Mazembe, FC Les Aigles du Congo a finalement enregistré sa première défaite. Les «Samouraïs» du président Vidye Tshimanga sont tombés in extremis face aux Salésiens de Don Bosco, le 7 mai, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, par 1 but à 2. Et pourtant, Les Aigles du Congo menaient 1-0 grâce une réalisation de Wanet Kashala depuis la 26e minute.

Les Salésiens de Don Bosco ont attendu jusqu'à la 89e minute pour égaliser par l'entremise d'Amisi Mununga. Ce but a visiblement destabilisé les Samouraïs venus de Kinshasa qui ont encaissé le second but à la 90e+2 minutes par Elie Kitobo sur penalty.

Don Bosco déchire de fait le brevet d'invincibilité de l'équipe des Aigles du Congo qui demeure momentanément leader du championnat avec 12 points en cinq matches joués. Les joueurs du coach Pamphile Mihayo Kazembe restent sur la dynamique de la victoire, vainqueurs le 4 mai de l'AC Rangers de Kinshasa par 2-0, les réalisations de Elie Kitobo à la 59e minute et Mpululu Kiazayamo à la 82e. Les Salésiens totalisent pour leur part 9 points en quatre matches.

Le 5 mai au stade Frédérick-Kibasa-Maliba de lubumbashi, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa s'est remis de sa défaite au match précédent contre FC Simba de Kolwezi (1 but à 2) en battant le FC Tanganyika de Kalemie par 1-0. Bingi Belo a inscrit l'unique but de la partie dès la 10e minute de jeu. Les Immaculés de Kinshasa comptent 6 points en quatre matches livrés. Le FC Tanganyika de Kalémie enregistrait pour sa part sa quatrième défaite en cinq sorties, n'ayant engrangé que trois points.

L'on rappelle que le dimanche 4 mai dernier au stade des Martyrs de Kinshasa, le TP Mazembe a disposé de l'AS Maniema Union par 1 but à 0 en 4e journée des Plays-Offs, grâce à une oeuvre de Patrick Mwaungulu à la 88e minute de jeu. Mazembe a 9 points, même nombre des points que l'AS Maniema Union de Kindu qui avait battu le 30 avril dernier au stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi le FC Saint Eloi Lupopo par 0 but à 1, sur un but de Jeancy Mbomba à la 56e minute. Selon le calendrier des matchs, la Linafoot a programmé le derby de Lubumbashi entre le TP Englebert Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo le jeudi 8 mai au stade TP Mazembe de la Kamalondo.