Tunisie: Enseignement supérieur - Offres de bourses d'études à l'étranger

Dans le cadre de la coopération internationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) met à la disposition des candidats désireux de poursuivre des études à l'étranger plusieurs offres de bourses.

A l'heure actuelle, trois destinations sont au programme. Il s'agit de l'Italie, de l'Espagne et de Malte.

Pour la première destination, le gouvernement italien met à la disposition des étudiants tunisiens 495 mensualités de bourses au titre de l'année universitaire 2025-2026.

L'âge des candidats doit se situer entre 18 et 28 ans pour les demandeurs de master (Laurea Magistrale), cours de haute formation artistique et musicale (Afam), cours de langue et culture italiennes. Pour les demandeurs de doctorat, l'âge ne doit pas dépasser les 30 ans et 40 ans pour les demandeurs de projets d'études de doctorat en cotutelle.

Le communiqué du gouvernement italien précise, en outre, que les candidats doivent être en possession d'un certificat de connaissance de la langue italienne de niveau B2, sauf pour les cours en langue anglaise.

Chaque candidat est tenu de remplir et de soumettre le formulaire de demande avant le 16 mai à 14h00, heure italienne sur le site : www.studyinitaly.esteri.it

D'un autre côté, la Direction générale de la coopération internationale (Dgci) relevant du Mesrs précise qu'une autre opportunité de deux bourses est offerte par l'Université de Malte. Elle s'adresse aux étudiants tunisiens en master de recherche et en master professionnel au titre de l'année universitaire 2025-2026. Les domaines d'études concernés par cette offre traitent de plusieurs spécialités allant de la recherche en intelligence artificielle à l'ingénierie électrique en passant par les sciences rurales et environnementales ou l'océanographie appliquée ainsi que les sciences physiques ou l'énergie durable.

Les candidats sont invités à soumettre leur candidature par mail à l'Office international de l'Université de Malte à l'adresse suivante : scholarships@um.edu.mt, avant le 06 juin 2025.

La troisième offre vient de l'Espagne.

Il s'agit, en fait, d'une collaboration entre l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid) et le Ciheam - Zaragoza (Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes) pour la période 2024-2026.

Trois programmes master sont ainsi proposés. Le premier est un master en génétique, génomique et amélioration des plantes (2025-2027), le second est un master en nutrition animale (2025-2027) et le dernier est un master en gestion durable des pêches (2025-2027).

Ces programmes, précise le document de l'appel à candidature, ont pour objectif de renforcer les compétences des spécialistes en gestion durable des ressources naturelles, en gouvernance de l'eau, ainsi qu'en développement agroalimentaire durable, avec un accent particulier sur la région du monde arabe, y compris la Tunisie.

Une autre précision reste à rapporter: les candidats et les candidates sélectionnés(e)s pour les programmes de master bénéficieront d'une bourse couvrant tous les frais, à l'exception du voyage aller-retour vers l'Espagne.

Pour le contact, il faut utiliser les coordonnées suivantes : Agence espagnole de coopération internationale au développement à l'ambassade d'Espagne en Tunisie. Ou à l'adresse mail : oce.tunez@aecid.es