Tunisie: Le ST en quête de rebond - Redoubler d'intensité

Samedi, au Stade Nejib-Khattab de Tataouine, à l'épreuve de la lanterne rouge de la L1, les Bardolais doivent se réinventer.

Depuis quelque temps, le Stade ne gagne plus, mais ne perd pas non plus. Juste après la défaite face au CA, le ST a enchaîné avec une série de trois parités face aux CSS, OB et USM. Trois nuls de rang intervenus, il est vrai contre des équipes accrocheuses, même si elles ne sont pas logées à la même enseigne.

Cependant, pour Chokri Khatoui et son groupe, l'impératif de rebondir ne résonne forcément pas comme une urgence pour un club ancré au 6e rang avec une avance confortable sur l'ESM et le CSS. Sauf que le Stade doit absolument renouer avec la victoire en se déplaçant à Tataouine pour y croiser l'UST, histoire de ne pas achever la saison bredouille, quoique le onze stadiste puisse toujours clore cet exercice par un succès ensuite, à la réception de l'AS Soliman, juste avant de se projeter vers son quart de finale de Coupe prévu à l'Olimpico face à l'ESS.

En début de week-end, le Stade doit absolument relever la tête pour rompre la mauvaise série en cours. Et même si aucune équipe dans le rétroviseur ne peut revenir sur ses talons, une victoire à Tataouine soignerait le mental d'un groupe, qui, rappelons-le, a tenu son rang lors de la phase aller du championnat avec un classement plus que flatteur avant d'accuser le coup.

Décidément, le Stade Tunisien est bien à l'image de son bastion ou inversement parfois, au gré des périodes. Imprévisible, déroutant, passionné, spectaculaire dans certains cas, mais aussi inconstant, fluctuant et incertain par la suite. Le championnat a pourtant été abordé pied au plancher, puis vint cette baisse soudaine d'énergie pour les raisons que tout le monde connaît.

Suffisamment de ressources pour s'imposer

Aujourd'hui, cependant, le Stade évolue à son rythme, en intégrant ses jeunes et en revisitant son approche de jeu. Plus d'implication et d'intensité, moins de tâtonnement offensif et de flottement défensif. Le Stade est redevable d'une réaction à la hauteur du talent de ses composantes. La « rédemption » donc, ou plutôt la révolte, doit commencer ce samedi, et à première vue, c'est dans les cordes des coéquipiers de Ghazi Ayadi.

Au révélateur de l'US Tataouine, le Stade semble donc assez armé pour faire plier l'adversaire. En clair, le ST a suffisamment de ressources pour faire déjouer l'équipe sudiste. Ce faisant, de prime abord, Chokri Khatoui comptera sur les mêmes joueurs qui ont partagé les points avec les Bleus de Monastir, à l'exception des deux attaquants U20, Khalil Ayari et Moncef Gharbi. A Tataouine pour gagner, les joueurs stadistes ne le savent que trop bien, il va falloir aller au charbon pour atteindre cet objectif aux dépens d'un adversaire qui n'a plus rien à perdre et qui jouera son va-tout.