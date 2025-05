Tunisie: Nice - Le pays déploie ses atouts culturels pour le «One Africain Fest»

Les murs du consulat en Tunisie à Nice ont récemment vibré au rythme d'une réunion d'une importance capitale, prélude à la participation remarquée de la Tunisie au distingué festival international «One African Fest». Cet événement phare, qui aura lieu les 24 et 25 mai, se dresse comme une ode vibrante à la musique et aux cultures africaines dans leur pluralité. Son ambition première réside dans la convergence des Africains de tous horizons et de leur diaspora, cimentée par le langage universel et fédérateur de la mélodie.

L'assemblée au sein de l'enceinte consulaire a réuni des figures et des acteurs engagés de la diaspora tunisienne en France, aux côtés de membres actifs et dévoués de l'Union nationale de la femme tunisienne (Unft), section de France. L'ordre du jour s'est articulé principalement autour des modalités et des stratégies à déployer pour marquer une présence tunisienne digne de ce nom et porteuse d'un impact retentissant lors du «One African Fest».

L'épilogue de cette concertation fructueuse a été scellé par un engagement solidaire et déterminé. Un consensus s'est dégagé, stipulant que chaque entité associative tunisienne présente s'investirait corps et âme dans la gestion d'un segment spécifique de cette représentation. Cette approche collaborative, empreinte de synergie, vise à magnifier la richesse et la polyphonie de la contribution tunisienne à cette célébration panafricaine.

Darine Khalifa, représentante de l'Unft en France et figure emblématique de la diaspora tunisienne, a partagé avec une éloquence palpable les initiatives en gestation. «L'Unft section France ambitionne de laisser une empreinte significative sur cet événement à travers un éventail de contributions gravitant autour de deux, thématiques nodales : la femme tunisienne, pilier de l'entrepreneuriat et la Tunisie, trait d'union privilégié entre l'Afrique et l'Europe», a-t-elle exposé avec conviction.

Mme Khalifa a ensuite dépeint avec force détails le programme ambitieux que l'Unft s'emploie à concrétiser : «Nous sommes en train de mettre sur pied une exposition artisanale qui mettra en lumière l'authenticité et la finesse de produits acheminés directement du terroir tunisien, ainsi qu'une vitrine de nos délices culinaires pour initier les papilles à la somptuosité de notre gastronomie. La participation tunisienne sera égayée par le vernissage d'une exposition de l'artiste peintre Saliha Oueslati». Cette initiative transcende la simple présentation de produits ; elle constitue une véritable immersion dans l'artisanat, la culture et les saveurs tunisiens, avec la ferme intention de révéler au grand jour les talents et le patrimoine du pays.

L'implication fervente de la diaspora tunisienne ne s'arrête pas aux initiatives de l'Unft. Selon les éclaircissements de Darine Khalifa, d'autres groupements associatifs tunisiens apporteront leur pierre à l'édifice, en proposant des animations thématiques conçues pour captiver et informer. Les festivaliers auront ainsi l'opportunité de s'immerger dans l'art culinaire tunisien à travers des démonstrations savoureuses et des dégustations de mets emblématiques. Parallèlement, une présentation des joyaux touristiques tunisiens invitera à un voyage virtuel, suscitant l'envie de découvrir les splendeurs du pays.

Cette mobilisation vibrante et concertée, orchestrée depuis le consulat de Tunisie à Nice, atteste de la détermination inébranlable de la diaspora tunisienne en France à s'affirmer comme un acteur essentiel et dynamique au sein du One African Fest.

L'événement se profile comme une tribune exceptionnelle pour célébrer l'unité africaine dans sa diversité et pour projeter sous les projecteurs la contribution singulière et précieuse de la Tunisie à cette mosaïque culturelle. Les préparatifs se poursuivent avec une énergie palpable, augurant d'une participation tunisienne riche en découvertes, en échanges et en fierté.