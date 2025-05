Afrique: Le pays s'engage pour la complémentarité africaine lors de la visite de l'AUDA-NEPAD

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir l'action africaine en vue de renforcer les liens et favoriser la complémentarité entre les pays du continent. Lors de sa rencontre, jeudi dernier, avec la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), Nardos Bekele, actuellement en visite en Tunisie, le ministre a souligné l'importance de cette coopération dans le cadre du développement socioéconomique africain.

Cette séance de travail a permis de mettre en lumière les activités et programmes de l'AUDA-NEPAD, tout en discutant des perspectives futures de collaboration. Selon un communiqué du ministère de l'Économie, l'accent a été mis sur l'état d'avancement des projets en cours, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de la santé, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie pharmaceutique et l'infrastructure.

De son côté, Nardos Bekele a présenté un aperçu des projets communs réalisés entre la Tunisie et l'AUDA-NEPAD. Elle a également exprimé la volonté de son institution de dynamiser davantage la coopération avec la Tunisie et de promouvoir un partenariat fructueux visant à accélérer le développement socioéconomique tout en renforçant l'intégration et la complémentarité continentale.

Créée pour coordonner et mettre en œuvre des projets de développement prioritaires, l'AUDA-NEPAD œuvre en faveur de l'intégration régionale et de la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, tel qu'indiqué sur son portail officiel.