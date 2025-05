Tunisie: Le transport, locomotive de la dynamique socioéconomique

Dans le cadre d'une approche prospective consistant à prendre les devants à l'orée de la haute saison coïncidant avec l'afflux massif des touristes et le retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), le gouvernement assure qu'il est prêt à garantir les meilleures conditions en vue de promouvoir les services du transport, dans ses différents secteurs, aérien, maritime et terrestre.

En effet, et suite aux recommandations du président de la République, la Cheffe du gouvernement a présidé, mardi, un Conseil ministériel restreint (CMR) dans le but d'améliorer les conditions de transport dans ses différentes catégories, tout en veillant à alléger les diverses procédures dans les ports, les aéroports et les points de passage frontaliers, sans oublier l'amélioration des services administratifs et douaniers ainsi qu'au niveau des consulats et des missions diplomatiques.

Ainsi, de nombreuses opérations promotionnelles ont été lancées par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) envers la communauté tunisienne à l'étranger en leur accordant des billets à tarifs réduits, voire des remises exceptionnelles, notamment en faveur des familles à faible revenu, à leurs bagages et à leurs véhicules, dans les deux sens entre la Tunisie et l'Europe.

Il faut dire que des dizaines de milliers de billets à tarif préférentiel sont attribués par la CTN aux familles tunisiennes de retour dans le pays, outre les diverses autres procédures, surtout administratives, auprès des services financiers, plus précisément les recettes des finances et la direction générale de la police des frontières et des étrangers durant la toute prochaine saison estivale.

Il ne faut pas oublier l'importance de l'augmentation du nombre de dessertes assurées par la Société des transports de Tunis (Transtu) par bus au départ de l'aéroport international de Tunis-Carthage.

Quant au transport ferroviaire, il y a lieu de souligner les décisions prises pour résoudre les problèmes concernant le transport du phosphate, et ce, en coordonnant entre les différents acteurs, pour booster l'extraction, la valorisation et l'exportation du phosphate, en phase avec les orientations du gouvernement pour la période 2025/2028, tout en plaidant pour un soutien accru à la société Tifert active dans ce domaine afin qu'elle puisse surmonter ses difficultés actuelles.

En résumé, ces mesures interviennent à un moment où l'Etat met les bouchées doubles dans le but évident d'optimiser les prestations d'un secteur crucial pour la dynamique socioéconomique nationale.