Congo-Kinshasa: En découvrant les arts primitifs à Kinshasa - L'Ambassadeur Vasyl Hamianin exprime des ambitions de coopération culturelle entre la RDC et l'Ukraine

(Vasyl Hamianin, ambassadeur de l'Ukraine et Junior Mukendi, responsable de la galerie "Antiqua Afrika à Kinshasa )

L'Ambassadeur de l'Ukraine en République démocratique du Congo, Vasyl Hamianin a exprimé les voeux de Kiev de développer des coopérations bilatérales avec Kinshasa dans le domaine de la culture et des arts. C'était au terme de sa visite à la galerie "Antiqua Afrika", à Gombe où le diplomate ukrainien a été ému de découvrir les arts et autres objets primitifs traditionnels qu'il qualifie de meilleure représentation de la culture des anciennes sociétés africaines.

« Je viens d'un grand pays qui a une grande histoire et une culture diversifiée raison pour laquelle j'ai voulu visiter cette galerie qui renferme des objets et des oeuvres d'arts primitives. Cet art demeure la meilleure représentation de la culture des anciennes sociétés africaines.», a déclaré Vasyl Hamianin.

« Les personnes qui les ont fabriqués avaient une grande connaissance de leur culture, et l'on trouve beaucoup d'objets (statuettes...) qui ont été utilisés au quotidien dans les villages », a-t-il ajouté.

Pour l'ambassadeur ukrainien, l'Ukraine et la République démocratique du Congo doivent développer des bonnes relations bilatérales en matière de coopération culturelle et surtout multiplier le nombre d'amis pour se sécuriser mutuellement. « Quelle que soit la situation simultanée que traversent nos pays, les peuples congolais et ukrainiens sont appelés à tisser et à développer des projets d'échange culturel pour renforcer les liens d'amitié. Plus nous avons d'amis autour de nous, plus nous avons la sécurité», a estimé Vasyl Hamianin.

«On va joindre un projet d'exhibition et d'échanges d'expertises entre les deux pays à caractère culturel d'où il y aura la musique dans le but d'emmener les musiciens et artistes en provenance d'Ukraine pour faire de la musique en République démocratique du Congo » , a-t-il annoncé.

Le rôle de l'art primitif mis en exergueDans le même ordre d'idée l'antiquaire congolais, Junior Mukendi a expliqué le rôle et l'importance de l'art primitif, des oeuvres et objets primitifs qui ont été sculptés par les ancêtres et qui véhiculent des messages dans la société.

«Chaque oeuvre d'art ou objet sculpté a joué un rôle selon l'histoire lors des circonstances et rituels chez nos ancêtres. Moi je veux une histoire réelle de mes ancêtres, raison pour laquelle je garde ces oeuvres ainsi que ces objets collectionnés dont le nombre n'a pas encore atteint mon souhait. Je suis ici pour protéger notre patrimoine, car nous ignorons l'histoire qui est rattachée à ces objets », a-t-il conclu.

Située à Kinshasa, la galerie "Antiqua Afrika" contient 2140 objets issus de près de 450 tribus de la RDC et autres Objets d'art africain traditionnel : masques et statues africains.