Afrique: Signature d'un accord pour le développement durable , RDC-Ethiopie - Thérèse Kayikwamba pose les bases d'une coopération bilatérale renforcée

La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangèresn Thérèse Kayikwamba Wagner, a effectué une visite officielle en Ethiopie, coeur battant de la diplomatie africaine, où elle a eu une série d'échanges avec plusieurs autorités locales. Arrivée le lundi 5 mai pour sa première mission bilatérale dans ce pays d'Afrique de l'Est, cette visite s'est avérée être un moment charnière, marqué par des discussions de haut niveau et la signature d'un accord bilatéral, témoignant d'une volonté renouvelée de renforcer les liens entre Kinshasa et Addis-Abeba, et de porter la voix de la RDC sur la scène continentale.

Dès son arrivée à l'aéroport international de Bole, l'accueil réservé par le Ministre d'Etat éthiopien aux Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Hadera Abera, a donné le ton d'une visite placée sous le signe de la collaboration et du respect mutuel.

Le point d'orgue de cette mission diplomatique s'est déroulé ce mercredi 7 mai, lorsque la Ministre d'Etat Kayikwamba Wagner s'est entretenue avec le Président de la Commission de l'Union africaine, Mr Mahmoud Ali Youssouf. Au siège de l'UA, la conversation a gravité autour de thématiques vitales pour l'avenir de la RDC et de la région. Les impératifs de développement, ainsi que les défis persistants en matière de paix et de sécurité, ont été au centre des débats.

Un accent particulier a été mis sur les initiatives de paix visant à stabiliser la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, une préoccupation majeure pour Kinshasa. Dans cette même veine, la candidature de la République Démocratique du Congo à un siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies a été un sujet d'échange stratégique, soulignant l'ambition du pays de jouer un rôle plus affirmé sur la scène internationale.

La veille, le mardi 6 mai, avait déjà été marquée par un geste fort, scellant une nouvelle ère de partenariat. Aux côtés de son homologue éthiopien, Gedion Timothewos Hessebon, la Ministre d'Etat Kayikwamba Wagner a apposé sa signature sur un Accord de coopération bilatérale d'une portée considérable. Englobant les domaines économique, technique, scientifique et culturel, cet accord vise à instaurer un cadre de collaboration mutuellement bénéfique, orienté vers un développement durable pour les deux Nations.

Il s'agit d'une étape majeure, ravivant une dynamique de partenariat formel qui n'avait plus connu de concrétisation aussi significative depuis plus d'un quart de siècle. Cet engagement vient consolider des relations bilatérales déjà solides, dont les fondations remontent aux années 1960, une période charnière pour l'indépendance et l'affirmation des Nations africaines.

Cette visite de la cheffe de la diplomatie congolaise incarne une démarche de la RDC pour tisser des alliances solides, diversifier ses partenariats et plaider activement pour la paix et le développement, tant au niveau bilatéral que continental.