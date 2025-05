Congo-Kinshasa: Politique culturelle en RDC - Yolande Elebe défend et fait adopter la loi fondamentale à l'Assemblée nationale

Après sa promulgation par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, l'Ordonnance-loi n°25/030 du 12 mars 2025, portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts, a été présentée et défendue, le jeudi 8 mai 2025 par la ministre de la culture, arts et patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, devant les Députés nationaux avant d'être ratifiée et adoptée par l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo (RDC).

L'adoption de cette loi sur la politique culturelle nationale par les élus du peuple marque un tournant décisif pour la réglementation du secteur de la culture qui a été longtemps marginalisé à cause du manque d'un arsenal juridique adéquate de portée nationale.

«Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale, consacrant ainsi une étape majeure dans la reconnaissance du rôle stratégique de la culture dans la construction nationale», a-t-on lu dans un communiqué du ministère de la culture, arts et patrimoine.

«Cette avancée témoigne de la volonté du chef de l'État et du Gouvernement de valoriser et de promouvoir notre identité nationale, tout en affirmant la culture comme un levier de développement, de cohésion sociale et de soft power pour la République Démocratique du Congo, tant sur la scène nationale qu'internationale », a ajouté le document.

Selon la source, cette adoption marque aussi une avancée historique pour le secteur culturel congolais, attendue depuis plus de 20 ans par les artistes et opérateurs culturels.

« Pour la première fois depuis l'indépendance, un cadre juridique global et structuré est proposé pour régir l'ensemble du secteur des arts et de la culture », a soutenu le document.

Toutefois, l'histoire retiendra que c'est l'écrivaine-poétesse congolaise Yolande Elebe Ma Ndembo qui, à son temps, ministre de la Culture, arts et patrimoine, a réussi à doter au pays une loi sur la politique culturelle.

« C'est un travail collectif qui, évidemment, a été commencé par ses prédécesseurs, a-t-elle toujours reconnu, tout en saluant l'engagement du Président de la république Félix Tshisekedi qui a implémenté cette vision de faire de la culture et arts, un levier du développement socio-économique, au-delà d'être limité à un simple divertissement.

Il sied de noter que depuis son arrivée à la tête de ce ministère, Yolande Elebe a été apporté quelques réformes, en privilégiant d'abord les lois et textes de base pour réglementer son secteur au profit des professionnels de la culture et des arts.

Elle a fait valider au conseil des ministres, le projet de décret portant statut d'artiste et des métiers de la Culture qui sera signé incessamment par la Premier Ministre, Judith Suminwa. Récemment, la patronne de la culture a également réussi à faire valider le projet de réforme de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins et l'activation de la Copie Privée... Donc, le chef de l'Etat a eu raison de porter son choix sur Yolande Elebe à la tête du ministère de la culture, un domaine qu'elle maîtrise parfaitement en tant qu'actrice.