Congo-Kinshasa: Opposé à toute occupation étrangère du sol congolais, AAAP - Laurent Batumona réactive le front spirituel pour le rétablissement de la paix et la stabilité en RDC !

Les fidèles des Eglises Kimbanguiste, Musulmane, du Réveil, de l'Armée du salut et protestante de Kinshasa, se sont réunis en prière dans un culte oecuménique pour implorer la miséricorde de afin que la paix revienne en République Démocratique du Congo. C'était le lundi 5 mai dernier, au Centre Kimbanguiste de Kinshasa Kasa-Vubu. A l'initiative de l'AAAP, ce culte a permis aux participants de célébrer une eucharistie de remerciement à Dieu pour la paix. Laurent Batumona, président de l'AAAP et Autorité Morale du MSC a représenté, à ce culte oecuménique d'action des grâces pour la paix en RDC, Tony Kanku Shiku, Haut Représentant du Chef de l'Etat. Les Princes d'Eglises ont imploré les grâces de Dieu afin que les populations de l'Est du pays retrouvent la joie de vivre, en regagnant leurs milieux de vie habituels.

Depuis un long moment, Laurent Batumona est resté mobilisé pour la cause de la paix en RDC. Après le front de la mobilisation des Congolais pour le soutien de l'accord des principes, la conscientisation des Congolais à soutenir la signature porte-bonheur d'exploitation des minerais, le voici, enfin, au front spirituel pour la paix en RDC.

«Nous avons organisé ce culte sur demande de Tony Kanku Shiku, Haut Représentant du Chef de l'Etat, pour la paix en RDC. Nous devons tous nous agenouiller afin de prier sans cesse et implorer la miséricorde de Dieu pour la Paix. Dans ce monde, seule la justice de Dieu est correcte. D'où, nous devons être patients dans toutes les circonstances car toute autorité vient de Dieu », a déclaré Laurent Batumona. C'était l'occasion pour l'AAAP de témoigner sa

Solidarité envers nos frères et soeurs de l'Est du pays.

Au cours de la prière, le Président de l'AAAP a expliqué le sens de ce culte : « Pour nous Congolais qui croyons à un Etre suprême, le Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas en pareille circonstance ne pas rendre grâce à Dieu pour les bonnes dispositions qu'il nous accorde de lui rendre les actions de grâces pour la paix dans notre pays après les affres de la guerre nous imposer par les rebelles du M23/AFC».

Dans son message, Laurent Batumona a déploré le climat de tuerie, de violence, de massacre dans lequel le Rwanda et ses supplétifs ont infligé à la population congolaise. Il a rappelé ici toutes les violences que les congolais connaissent dans le pays, où les femmes, les filles sont violentées, où les femmes, les filles, les enfants sont en errance à cause de cette guerre injuste, qui nous est imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23.

Et je crois que les cris et prières qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement les bruits de bottes cessent dans cette partie du territoire national et partout ailleurs en RDC", a-t-il indiqué. Avant d'inviter à cette circonstance les Congolais, parlant diverses langues à parvenir à parler le même langage de la paix, en se laissant envahir par l'amour du prochain.

Il a appelé l'assistance à une prière intense pour le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que pour toutes les autres institutions nationale et provinciale légalement établies afin que règne la compréhension mutuelle. Il a rendu des hommages vibrants au Gouvernement que conduit la Première Ministre, Judith Suminwa, à travers elle la ministre des affaires étrangères Wagner Kayikwamba grâce à qui la voix de la RDC est entendue dans le monde entier.

Il a expliqué aux hommes de Dieu que grâce au courage de Mme Wagner et la diplomatie agissante du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC est reconnue aujourd'hui même par les Etats-Unis et par son président Donald Trump. Aussi, a-t-il ajouté, les Etats-Unis rassure qu'aucune borne frontalière ne sera déplacée entre la RDC et ses voisins. "C'est ainsi que nous avons sollicité de nos pères spirituels d'organiser ce culte oecuménique d'action des grâces pour implorer la grâce de Dieu pour que les Congolais vivent en paix".

A tour de rôle, des prières puissantes ont été faites par le Représentant des églises de réveil. Le Représentant du Chef spirituel de l'Eglise Kimbanguiste a, à cette même occasion, prié Dieu pour qu'il répande sa paix, sa protection divine sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'au gouvernement afin de les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

De son côté, le pasteur représentant les églises de Réveil qui a assisté à ce culte, a appelé à l'intensification de la prière pour la Nation en vue de la paix durable en RDC. Il a également remercié les personnalités politiques de l'AAAP venues implorer la miséricorde de Dieu pour que règne la paix.

Auparavant, l'Imam Bangala a présenté au public les quatre intentions de prière sur la réconciliation, le respect et l'intégrité du territoire national, l'armement spirituel et moral de la population sur l'ensemble de la politique actuelle.