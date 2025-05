Congo-Kinshasa: Nouveau mandat, nouveaux paris, Croix-Rouge de la RDC - Grégoire Mateso réaffirme son engagement à apporter des solutions durables aux défis humanitaires !

La Croix-Rouge de la RDC a commémoré, ce jeudi 8 mai 2025, la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à travers une célébration exceptionnelle tenue dans la salle de spectacle du Palais du peuple, à Kinshasa. Cette activité festive a coïncidé avec la clôture de son Assemblée générale élective, marquée par la reconduction du comité de direction chapeauté par Grégoire Mateso.

Plusieurs personnalités dont Roger Kamba, Ministre de la Santé, Nathalie Aziza, Ministre des Affaires sociales, ainsi qu'un nombre important des responsables provinciaux de la Croix-Rouge congolaise et des secouristes ont pris part à cette célébration mémorable. Pour cette édition 2025, la Journée Internationale de la Croix-Rouge met l'accent sur la reconnaissance du travail admirable des volontaires, offrant ainsi l'occasion de réfléchir collectivement sur des solutions concrètes à apporter aux défis humanitaires les plus pressants. Le thème annuel retenu est : "Du côté de l'humanité'.

Dans son mot, Grégoire Mateso a rappelé le contexte de la célébration en RDC de la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un contexte sécuritaire difficile causé par la persistance de l'agression rwandaise dans l'Est du pays, mais également par des catastrophes naturelles et des épidémies dangereuses.

Un situation humanitaire complexe qui n'a pourtant pas empêché la Croix-Rouge de la RDC d'accomplir sa mission humanitaire en faveur des populations. Grégoire Mateso a promis, pour son nouveau mandat, de s'investir, sans répit, ni repos, ensemble avec son comité, pour offrir davantage de précieux services aux personnes en détresse.

Mission universelle salutaire

"Aujourd'hui, le 8 mai 2025, nous commémorons la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous célébrons l'action humanitaire locale et mondiale. Cette journée a l'avantage d'honorer l'héritage d'Henry Dunant, le volontaire pionnier qui a fondé le Mouvement Croix-Rouge, il y a plus de 160 ans. En cette année, la célébration est tout aussi spéciale.

Elle coïncide avec l'élection du comité de direction de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo dont la charge m'a encore été renouvelée. Nous voudrions en profiter pour remercier tous nos électeurs pour cette marque de confiance. Nous nous engageons à faire mieux et plus pour notre mandat pour l'intérêt de nos communautés et de notre organisation... C'est une première dans l'histoire de la Croix-Rouge de la RDC.

Nous célébrons la Journée internationale de la Croix-Rouge avec tous les Présidents et Délégués provinciaux ici à Kinshasa. C'est aussi l'opportunité pour nous tous de rendre hommage aux milliers des volontaires et d'employés qui travaillent aux côtés des personnes ayant besoin de protection, d'assistance, des soins de santé, d'aide sociale et d'hospitalité. En République démocratique du Congo, les défis humanitaires sont légions, dus aux conflits armés et à la violence, aux catastrophes naturelles, aux épidémies, à l'insécurité alimentaire et au déplacement massif dans certaines situations les plus vulnérables.

Cette fête des volontaires constitue un pari pour la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo de mieux se faire comprendre dans toute sa diversité en tenant compte de l'origine du Mouvement, les activités te notre approche d'intervention, nos principes et les rôles de nos volontaires, en tant que réseau important apte et prêt à porter secours et assistance à travers la République démocratique du Congo", a affirmé le Président Grégoire Mateso.

Hommage aux héros de la Croix-Rouge de la RDC

Plus loin, toujours dans son discours, il a rendu un hommage soutenu aux employés et volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, toujours engagés à servir l'intérêt humanitaire, incarnant les sept principes universels chers Henry Dunant. "les volontaires et employés de la Croix-Rouge de la RDC et du Croissant-Rouge sont souvent les premiers à intervenir en cas de crises ou des catastrophes", a salué Grégoire Mateso, qui, par la même occasion, a remercié le Président de la République, Félix Tshisekedi, et le Gouvernement, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, pour leur accompagnement inconditionnel en faveur du travail de la Croix-Rouge de la RDC, créée il y a plus de 60 ans.

"Pour l'année 2025, cette commémoration s'articule autour « du côté de l'humanité », un thème qui souligne combien l'essence de nos sept principes fondamentaux est toujours d'actualité, en plaçant un accent particulier sur l'humanité, en tant que fondement de toute action humanitaire, qui rend autres principes possibles. Il s'agit de nous rappeler de l'essence de notre Mouvement, d'insister sur l'importance vitale du respect de nos principes fondamentaux lorsque nous traversons des crises.

Pour cela, il est souhaitable de mettre en valeur le rôle unique de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo ainsi que le travail extraordinaire des volontaires et employés qui restent fermement encrés dans leur communauté, y compris dans les régions touchées par des conflits, les violences, les crises humanitaires.

Pour nous, ce thème rappelle de manière poignante l'engagement durable de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à défendre la dignité humaine, en soulignant les souffrances et à apportant une assistance aux personnes confrontées aux difficultés, en particulier, celles des zones reculées et d'accès difficile... Ils sont dépouillés d'espoir. Chaque jour, ils sont du côté de l'humanité en apportant le réconfort aux personnes qui en ont réellement besoin. A l'occasion de cette Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous rendons hommage à leur bravoure, à leurs services, à leurs sacrifices...

En ce jour, nous avons l'obligation ultime de nous souvenir avec émotion de nos collègues décédés dans le cadre de notre mission humanitaire et nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs reproches. Nous exprimons également notre immense gratitude à tous les volontaires et employés de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour leur dévouement sans faille. Continuons à travailler ensemble, étant du côté de notre humanité", a recommandé Grégoire Mateso, Président National de la Croix-Rouge de la RDC.

Roger Kamba s'incline

Au cours de la même célébration, le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a pris également la parole. Il a salué vivement le travail qu'abat Grégoire Mateso depuis quelques années à la tête de la Croix-Rouge en RDC. Il a aussi remercié les volontaires pour leur apport toujours bénéfique en RDC et a rappelé leurs interventions louables accomplies notamment lors des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, durant la période de Covid-19 et dans la mise en oeuvre de la Couverture Santé Universelle à l'échelle nationale. Pour le Ministre Roger Kamba, la Croix-Rouge constitue un pilier stratégique pour l'humanité.