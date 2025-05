Congo-Kinshasa: Le retour de Joseph Kabila s'inscrit dans les dynamiques collectives de sauvetage de la RDC du naufrage

La situation inédite dans laquelle se retrouve aujourd'hui notre pays interpelle tous les patriotes congolais et nous oblige d'avoir une autre perception quant au crétinisme politique actuel. Les événements que nous observons et certains repositionnements des acteurs politiques trouvent leurs explications dans le contexte des tensions dues à plusieurs facteurs des deals abracadabrantesques, des fraudes électorales, de la corruption systémique, de la cupidité éhontée.

Il ne faut pas être un érudit pour appréhender le principe de la causalité en politique. Ceux qui jettent l'opprobre aujourd'hui sur Joseph Kabila ont tort et doivent comprendre que la population congolaise est lassée par le régime incompétent, de tout pourri, mafieux de Félix Tshisekedi comme à l'époque de la libération du Congo par Laurent Désiré Kabila qui était accueilli généralement en sauveur pour chasser Mobutu. Il faut avec lucidité se poser la question de savoir pourquoi les congolais ne sont pas choqués par le retour de Joseph Kabila ?

Loin de temps où les deux présidents tombaient dans les bras l'un l'autre, tout sourire devant les caméras de TV, les tensions se sont accrues davantage lors de la formation de l'Union sacrée ubuesque pour reprendre par Tshisekedi le contrôle du parlement et du sénat en débauchant les députés du FCC et ses partis satellites.

D'ailleurs la Conférence épiscopale du Congo(Cenco) qui s'était entretenue avec les deux personnalités à l'époque pour décrisper le climat politique avait conclu que le mal était plus profond et il fallait attaquer à la racine le problème. En cette période, selon l'abbé Donatien N'shole : « avec la dynamique actuelle de la coalition, on ne peut atteindre la reconstruction du pays ». La raison de cette crise était la mauvaise organisation des élections de 2018 et le deal conclu en défaveur de l'élu Martin Fayulu.

Le bras de fer entre les membres du FCC et les fanatiques du parti présidentiel Udps se sont accentués par de vastes campagnes de diabolisation de l'ex. président Joseph Kabila, ce qui a été à posteriori destructeur et préjudiciable à court et long terme pour le pouvoir en termes d'image de rassembleur et de bonnes relations avec tous les partis politiques dans le contexte de la cohésion nationale.

C'est suite à une combinaison des facteurs qu'il faut bien comprendre le retour de Joseph Kabila en RDC. En dehors des causes préliminaires énumérées dans les lignes qui précèdent, il faut souligner avec la force argumentative que Félix Tshisekedi porte la grande responsabilité dans le naufrage de la RDC.

En considération de rapport de forces établi par l'Afc/M23 dans la situation politique actuelle de la RDC et comme tout s'accélère au regard de l'ampleur des évènements sur terrain, le moment a été jugé propice par l'ex. président Joseph Kabila d'annoncer son retour au pays pour faire peser de tout son poids sur cette dynamique de changement d'un régime politique où le président aux manettes bat de l'aile.