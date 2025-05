Algérie: Larbaoui reçu à Freetown par le Président sierra-léonais

Freetown — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a été reçu, à Freetown, par le président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio, à qui il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple sierra-léonais.

Dans le cadre de sa participation en qualité de représentant de M. le président de la République, aux travaux du 3ᵉ Forum africain de haut niveau sur la coopération Sud-Sud et triangulaire pour le développement durable, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a été reçu, mercredi soir, par le président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio, à qui il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses vœux de davantage de progrès et de prospérité, au peuple sierra-léonais.

De son côté, le Président Julius Maada Bio a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et sa haute considération pour ses efforts méritoires en vue de renforcer l'action africaine commune, notamment à travers le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), dont il assure la présidence.

Le Président sierra-léonais a, en outre, réaffirmé sa forte volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale et de poursuivre la coordination et la concertation sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun.