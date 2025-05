Algérie: Inauguration et baptisation de plusieurs infrastructures aux noms de chouhada et de moudjahidine dans l'Ouest du pays

Oran — Les cérémonies marquant la Journée nationale de la mémoire, commémorant le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, ont été marquées, jeudi dans les wilayas de l'ouest du pays, par l'inauguration et la baptisation de plusieurs infrastructures aux noms de chouhada et de moudjahidine, le lancement de projets et l'animation de conférences mettant en lumière les crimes perpétrés par le colonisateur français contre le peuple algérien.

A cet effet, les autorités locales civiles et militaires ainsi que des membres de la famille révolutionnaire se sont rendues au cimetière des martyrs, où ils ont procédé à la levée du drapeau national, à l'écoute de l'hymne national, au dépôt d'une gerbe de fleurs et à la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

A Oran, une place publique dans la commune d'Es-Senia a été baptisée "8-Mai 1945" et la polyclinique de la cité AADL à Aïn El Beïda au nom du chahid "Mabrouk Loucif". Des exhibitions sportives et des activités culturelles de jeunes ont été organisées au stade "Frères Bahi".

Dans la localité d'El-Hamoul (commune d'El Kerma), une école primaire a été inaugurée et nommée en hommage à la moudjahida "Belaïdi Mebarka", tandis que l'Etablissement des personnes âgées d'Oran a été baptisée au nom de la militante "Belkaïd Kheïra".

A Tlemcen, au cimetière des martyrs de Maghnia, des cérémonies de réinhumation des ossements de trois martyrs tombés au champ d'honneur en 1960 . Les autorités ont également visité les familles du moudjahid "Ghayat Mohamed" et du martyr "Redjaaï Belkheir". Une conférence intitulée "Les crimes du colonialisme français en Algérie à travers les archives (1830-1962)" a été organisée.

Par ailleurs, 150 décisions d'attribution de logements promotionnels aidés (LPA) ont été attribuées à leurs bénéficiaires, de même que 105 aides au logement rural. Une campagne de don de sang a été lancée, en outre, par les directions de la protection civile et de la santé, et une caravane médicale a été lancée pour sillonner les zones frontalières isolées.

A Tissemsilt, les autorités locales et la famille révolutionnaire ont inauguré un complexe scolaire, visité les stands de l'exposition organisée à la maison de la culture "Mouloud Kacem Naït Belkacem", qui met en lumière les souffrances du peuple algérien sous la colonisation, et ont honoré des équipes locales de football en salle et de handball.

A Saïda, le wali Amoumene Mermouri, accompagné des autorités locales et de la famille révolutionnaire, a rendu visite aux moudjahidine "Ramli Boucenna", "Amour El Habib", et "Sahraoui Mohamed" à leur domicile dans la commune d'Ouled Brahim.

Une conférence sur "Les crimes du colonialisme français en Algérie" a été animée et une salle de soins baptisée au nom de "Sahraoui Tayeb" a été inaugurée, de même qu'une polyclinique portant le nom du défunt moudjahid "Benamar Mohamed", en plus de la remise d'une ambulance neuve au même établissement de santé.

A Relizane, une manifestation populaire simulant les événements du 8 mai 1945 a été organisée au complexe sportif "Chahid Tahar Zougari" avec la participation de la société civile.

En outre, un pont reliant Douar Sidi El-Hadj à la voie d'évitement dans la localité de Bendaoud a été inauguré. Le moudjahid "Saïd Nedar" a été honoré et une exposition intitulée "Préservation de la mémoire" s'est tenue à la Maison de la culture "Mohamed Issiakhem", suivie d'une conférence historique sur les crimes coloniaux.

A Aïn Temouchent, un réseau de gaz naturel a été mis en service au profit de 900 familles dans les localités de Zouanif et Siga (commune de Oulhaça), tandis que 50 foyers de Sidi Ghilas (commune de Sidi Ouriach) ont été raccordés à l'électricité.

Les activités ont été également marquées par une course cycliste lancée avec la participation d'environ 50 coureurs. Des démonstrations sportives et une reconstitution historique des massacres ont été organisées au niveau de la place du 9 décembre 1960, avec la participation d'élèves.

A Nâama, un salon de photos et de documents historiques a été organisé au Musée du moudjahid, de même des concours axés sur l'histoire de l'Algérie pour les enfants, et une conférence à l'université "Salhi Ahmed" a traité des crimes de génocide pendant l'occupation française en Algérie à travers les archives.Des étudiants ont également visité le site historique de l'ancien camp de regroupement colonial de Harchaia.

A Sidi Bel-Abbès, une cité de 1.225 logements à Ras El Ma a été baptisé "8 Mai-1945" et une école primaire au nom du moudjahid défunt "Abdellaoui Mohamed". Des travaux d'aménagement urbain ont été lancés dans le nouveau quartier de Ghomari, la première pierre du nouveau siège d'APC de Redjem Demmouche a été posée et des moudjahidine et leurs ayants-droit ont été honorés.

A Tiaret, la place des Martyrs située au centre-ville, nouvellement aménagée a été inaugurée. Une exposition sur les massacres du 8 mai 1945 a été organisée et une caravane de la mémoire a été lancée par la direction de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec des associations.

Un complexe de centre de proximité de stockage de céréales d'une capacité de 50.000 quintaux a été inauguré au nom du moudjahid défunt "Benassa Tayeb". En outre, les moudjahidine "Anine Nasser" et "Chadli Mohamed" ont reçu la visite des autorités.

A Mascara, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a supervisé un grand défilé devant l'annexe de la faculté de médecine de l'université "Mustapha Stambouli" avec la participation d'étudiants, d'écoliers, d'apprentis, de personnes déficients mentaux et d'éléments des scouts et d'associations.

Des expositions photographiques mettant en relief les atrocités commises par l'armée coloniale française le 8 mai 1945 contre des civils algériens désarmés ont été organisées.

A El Bayadh, les autorités locales ont donné le coup d'envoi d'une caravane historique organisée à l'initiative de la direction de la Jeunesse et des Sports en coordination avec celle des Moudjahidine et des Ayants-droits, intitulée "Histoire de gloire, pacte des générations", qui a rassemblé plus de 90 jeunes et moudjahidine, qui se sont dirigés au mémorial du village du martyr "Boukhobza Bouhafs" (commune d'El Ghassoul).

A Boualem, la première pierre a été posée pour la réalisation de 100 logements publics locatifs et d'un lycée, ainsi que l'aménagement d'une place publique. Dans la commune de Sidi Slimane, les travaux de réhabilitation de la route menant à la wilaya de Laghouat ont démarré, ainsi que la mise en service d'un ouvrage d'art et la pose de la première pierre du chantier de réalisation d'une clinique.

A Sidi Ameur, des travaux d'aménagement ont été lancés, en même temps que ceux portant sur la réalisation d'une clinique et d'un château d'eau de 500 mètres cubes, ainsi que la réhabilitation d'une zone d'habitation à Aïn Djedida.