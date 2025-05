Madagascar: Maroc - Un partenariat pour dynamiser l'enseignement supérieur

Le ministère malgache de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) a accueilli une délégation de l'Université Euromed de Fès (UEMF), marquant une étape significative dans la coopération académique entre Madagascar et le Maroc. Ce partenariat vise à promouvoir la mobilité académique, la recherche collaborative et l'innovation technologique.

Dans le cadre du renforcement des liens académiques entre Madagascar et le Maroc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) a reçu une délégation de l'Université Euromed de Fès (UEMF). Cette rencontre s'inscrit dans une série de collaborations établies entre le MESUPRES et plusieurs universités marocaines, l'UEMF étant la première à concrétiser cette coopération par une visite officielle.

L'accord de partenariat couvre plusieurs domaines clés : l'échange d'enseignants-chercheurs, la collaboration en matière de recherche, l'octroi de bourses d'études aux étudiants malgaches et le soutien technologique aux universités locales. Parmi les initiatives notables, l'UEMF a fait don de deux imprimantes 3D aux universités malgaches, renforçant ainsi les capacités locales en matière de fabrication additive.

Cette action s'inscrit dans la continuité des efforts de l'UEMF pour promouvoir l'innovation technologique en Afrique, comme en témoigne son engagement à fournir des équipements similaires à d'autres pays africains. L'UEMF est reconnue pour son excellence académique et ses infrastructures de pointe, notamment dans les domaines des sciences, de l'intelligence artificielle, des sciences humaines, du droit et de l'histoire.

Collaboration

Ce partenariat vise à faciliter l'accès des jeunes Malgaches à une éducation de qualité, à encourager l'entrepreneuriat et à favoriser le retour des étudiants formés à l'étranger pour contribuer au développement du pays. Le Pr Othmane Benmoussa, vice-président chargé de la recherche, l'innovation et des partenariats auprès de l'UEMF a fait savoir que ce partenariat entre dans le cadre des liens unissant les deux pays, des liens fraternels ou encore des liens diplomatiques. « Nous avons discuté des différents axes de collaboration avec nos homologues des universités malgaches sur différents domaines allant des sciences humaines sociales à la science de la santé mais avec un focus important sur les métiers d'avenir ainsi que les métiers à haut impact socio-économique », a-t-il précisé.