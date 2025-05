Madagascar: Not old Yet - Sla.ID dévoile ses compositions

Not Old Yet 2 pointe le bout de son nez. A la base, il s'agit d'un retour dans le passé que le groupe rock Sla.ID (the Slashing IDentity) offre à son audience pour leur faire revivre cette belle époque où punk, NuMétal, emo et autres genres se mêlaient à leurs oreilles.

Le succès de la première édition qui s'est concrétisée le 29 novembre 2024 les a incités à renouveler cette aventure musicale.

Cette deuxième édition à venir verra donc la nostalgie au rendez-vous. En guest time il y aura Ryxon Hitsy Say, et en gros bonus, le Cover Time où ils joueront du System Of A Down... et bien sûr en prime des titres propres à Sla.ID. Du lourd donc.

En effet, connu pour être un tribute band exigeant, SlaID avait annoncé préparer ses compositions pour cette année, juste avant Metallica Celebration, un événement qu'ils ont réalisé en association avec le Trio Nix Band en février dernier. Le public pourra donc les découvrir en exclusivité demain. Des compositions qui résulteront de beaucoup d'années d'inspiration, tant au niveau des sons que du genre principalement axé sur le Nu Metal... Mais le groupe précise ne pas vouloir se figer dans ce seul genre, vu la culture de chacun de ses 5 membres.

Par ailleurs, 2025 verra aussi la sortie d'un EP.

Cependant, ils confirment ne pas laisser tomber les tributes pour autant... Et ils vont justement le démontrer demain 10 mai à la Teinturerie Ampasanimalo.

Un événement à ne pas rater pour ceux et celles qui veulent remonter dans le temps, se casser un peu la voix et éventuellement la nuque en cas de headbangs excessifs. Le show débutera à 16 heures.