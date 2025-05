Madagascar: Assurances risques climatiques - Gouvernement et autres acteurs renforcent leurs acquis

Madagascar, avec ses partenaires techniques et financiers, renforce sa résilience économique et sociale face aux effets du changement climatique.

Accompagner les gouvernements et les parties prenantes dans l'intégration du financement des risques dans les stratégies nationales de développement durable. Tel est l'objectif du projet « Insurance & Risk Finance Facility" (IRFF) à Madagascar » récemment lancé à Anosy Antananarivo via un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le Développement, le ministère de l'Economie et des Finances et plusieurs parties prenantes.

Une initiative qui « marque une étape clé dans le renforcement de la résilience économique et sociale du pays à travers le renforcement du financement de risques et le développement d'un mécanisme d'assurance inclusive face aux aléas climatiques et aux catastrophes d'origine naturelle » a-t-on fait savoir lors de la cérémonie de lancement officiel du projet.

Nécessité

Pour Madagascar, il s'agira concrètement de combler les lacunes existantes du paysage de l'assurance inclusive et des mécanismes de financement des risques de catastrophe. Ce, afin de « renforcer la protection financière des communautés vulnérables, leurs moyens de subsistances ainsi que les infrastructures cruciales assurant les services essentiels de la population. »

Développé par le Sustainable Finance Hub du PNUD avec le soutien financier du gouvernement allemand à travers son ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ce projet entend impulser une transformation structurelle et systémique des marchés de l'assurance, en introduisant des solutions adaptées au contexte national, accessibles aux populations vulnérables et durables à long terme. Face à un contexte global marqué par l'aggravation des risques climatiques et des catastrophes d'origine naturelle, forger sa résilience financière est un must à faire pour un pays particulièrement exposé et vulnérable comme Madagascar.