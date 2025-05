Madagascar: Présidence de la République - Cathy Ratsivalaka, Directrice du Protocole d'Etat

En plus de deux abrogations au niveau respectif du ministère de la Santé Publique et du ministère délégué chargé de la Gendarmerie, le Conseil des ministres a procédé avant-hier à six nominations aux hauts emplois de l'Etat.

Trois femmes

A tout seigneur, tout honneur. Rutha Cathy Ratsivalaka, née Ramarobandro, est nommée Directrice du Protocole d'Etat auprès de la Présidence de la République. Il s'agit en quelque sorte d'une titularisation ou d'une régularisation pour la DPE qui s'occupait déjà du Protocole au sein de la première Institution de l'Etat avant sa présente nomination. Une seconde femme, en l'occurrence, Herilala Rahely Rahetlah devient Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) auprès du ministère de l'Economie et des Finances. Une troisième descendante d'Eve est nommée DG des Réformes Administratives au niveau du ministère de l'Intérieur.

Trois hommes

Pour leur part, trois hommes ont également été nommés. A savoir, Navalona Rafanoharana Randrianaivojaona, Coordonnateur général des Projets de l'Unité de Coordination générale des Projets et Partenariats auprès du ministère de l'Intérieur ; Lambo, Directeur régional des Transports et de la Météorologie dans l'Androy ; et Eudèse Claret Rasoanandrasana, Directeur régional de la Communication et de la Culture dans l'Analanjirofo. En somme, la parité hommes - femmes a été scrupuleusement respectée dans les six nominations aux hauts emplois de l'Etat prises avant-hier, à Iavoloha.