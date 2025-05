Madagascar: Diaspora malgache - L'association Malagasy Miray Hina, sur tous les fronts

Basée à l'île Maurice, l'association Malagasy Miray Hina s'est étendue aux quatre coins du monde. Depuis huit ans, elle s'engage sur tous les fronts pour soutenir la diaspora malgache à travers le sport, la culture et l'entraide sociale.

L'association Malagasy Miray Hina a été fondée par James Andriamalala. Parti travailler à Maurice il y a plusieurs années, le frère du coach Rôrô, passionné de football, a décidé de créer un tournoi sur l'île, offrant ainsi un moment de détente à ses compatriotes après une semaine de travail. À l'origine, l'association s'est développée localement, mais elle a rapidement pris une dimension internationale. Malagasy Miray Hina s'est implantée en France, au Canada, à Madagascar et plus récemment aux Comores. Aujourd'hui, sa mission va bien au-delà du sport, puisqu'elle oeuvre également à promouvoir le Fihavanana, la culture et la solidarité au sein de la diaspora malgache.

Solidarité dans la joie comme dans la tristesse

Des centaines de travailleurs malgaches à Maurice sont membres de l'association. À chaque situation, elle reste toujours à l'écoute de ceux qui sont dans le besoin. Lorsqu'un membre tombe malade, l'association organise une collecte de fonds, et elle intervient également pour le rapatriement des corps en cas de décès. « Aucune discrimination, qu'elle soit liée à l'origine ou à la religion », c'est l'esprit dans lequel James Andriamalala a fondé l'association. Dans un esprit de communion et de joie, l'association organise chaque fin d'année une grande fête sur la Plage de Flic en Flac, mettant à l'honneur la musique et la danse malgaches.

L'association Malagasy Miray Hina reste profondément attachée à son pays natal et mène des actions sociales pour soutenir les Malgaches en difficulté, notamment en envoyant des conteneurs de dons vers les régions enclavées de Madagascar. Cette initiative est réalisée en collaboration avec l'African Welfare Organization, dont Patricia Rasendranirina, présidente d'honneur de Malagasy Miray Hina, est membre.

Les valeurs malgaches mises en avant

Malagasy Miray Hina a toujours veillé à préserver les valeurs malgaches, malgré l'éloignement dû au travail à l'étranger. À chaque événement, la mode vestimentaire, la danse traditionnelle malgache et les plats typiques sont mis à l'honneur pour célébrer la culture malgache. Chaque année, l'association célèbre particulièrement la fête de l'Indépendance de Madagascar à travers le Tournoi de l'Indépendance de football, qui en est aujourd'hui à sa huitième édition avec une participation de 25 clubs malgaches.

À travers ce tournoi, le président, James Andriamalala, insiste sur la discipline au sein du stade, en interdisant la consommation d'alcool et les altercations. De plus, tout joueur écopant de deux cartons rouges est exclu du tournoi. L'association enseigne également l'éducation civique aux Malgaches, les encourageant à se saluer dans la rue et à assumer leurs responsabilités lorsque la situation l'exige. L'association veille surtout à préserver le Fihavanana malgache, cette valeur précieuse qui constitue l'identité culturelle des Malgaches, malgré l'influence du travail et de la culture locale. Le Nouvel An malgache, célébré le 30 mars dernier, a réuni les membres de l'association Malagasy Miray Hina dans une ambiance festive et conviviale

Signaler les agences frauduleuses

De nombreux Malgaches souhaitant travailler à Maurice sont tombés dans le piège d'annonces et d'agences frauduleuses qui ne font que leur voler leur argent. Une centaine de doléances ont été reçues par le président de l'association, qui a réagi à travers ses vidéos hebdomadaires en direct, signalant les fausses offres et les arnaqueurs. Il a déjà dénoncé plusieurs agences qu'il connaissait, notamment celles situées à Iavoloha et à Amboditsiry, auprès des autorités compétentes à Madagascar et de l'ambassade.

Par ailleurs, l'association ne garde pas ces informations pour elle-même ; elle partage des offres et agences fiables, qui prennent en charge l'ensemble des frais liés aux dossiers. L'association diffuse également des conseils et des procédures, notamment pour éviter de travailler à Maurice avec un visa touristique ou en situation de clandestinité.

Fidèle supporter des équipes malgaches

Malagasy Miray Hina est reconnu pour son tournoi de football et son engagement solidaire sur les gradins. Les membres sont toujours présents en grand nombre lors des matchs des équipes nationales malgaches à Maurice, telles que les Barea, les Makis et la GNVB. Ils sont vêtus de déguisements tricolores et brandissent fièrement le drapeau malgache. Cette année, l'association célèbre ses huit ans d'existence. À cette occasion, une grande fête sera organisée le dimanche 1eᣴ juin au Stade Fuel à Maurice, sous l'égide de sa présidente d'honneur, Patricia Rasendranirina. Au programme : un tournoi de football en tête d'affiche, des spectacles, un tirage au sort avec des lots à gagner, des plats malgaches, divers jeux, ainsi qu'une animation DJ.