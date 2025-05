Madagascar: 17e édition de la FEPA - Transformation agricole via un partenariat avec le secteur privé

« L'élevage, facteur clé de la sécurité alimentaire et du développement durable à Madagascar ». Tel est le slogan de Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) dans le cadre de l'organisation de la 17e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale (FEPA) qui se tient depuis hier au siège de l'association à Nanisana.

« Cela fait partie des cinq premiers secteurs contribuant au développement socio-économique de la nation. Nous sollicitons ainsi les opérateurs à investir dans ce secteur porteur afin d'augmenter la fourniture des aliments sains destinés à nourrir la population en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire », a évoqué le Président du Conseil d'Administration de la MPE, lors de l'ouverture de la 17e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale (FEPA), hier à Nanisana.

Cette association, qui va bientôt célébrer ses trente ans d'expérience, s'engage toujours à professionnaliser les acteurs qui sont déjà en activité ou les particuliers qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'élevage pour devenir de véritables entrepreneurs ruraux. A titre d'illustration, « de nouvelles provendes améliorées sont vulgarisées pour développer la filière piscicole, étant donné que de nombreux acteurs commencent à se reconvertir dans cette activité rentable. On s'attelle également à la diffusion d'une nouvelle technologie au profit des éleveurs dans le cadre de la digitalisation du secteur. Cet outil digital permet de faire un suivi en temps réel de leur conduite d'élevage », a-t-il ajouté.

Produits innovants

Ce n'est pas tout ! La société LFL vient de lancer dans le cadre de cette foire la nouvelle race de poulet dite « Kômbô » qui peut être élevée pour obtenir à la fois de la viande et des oeufs si d'habitude, on observe des poulets de chair, d'une part, et des poules pondeuses, de l'autre. « Notre objectif consiste à augmenter le taux de consommation de viande, d'oeufs et de poissons qui sont sources de protéines indispensables pour la santé de la population. En effet, l'autosuffisance alimentaire ne se limite pas uniquement au riz mais aussi au "laoka" ou plat d'accompagnement composé notamment de produits d'origine animale », a fait savoir le PCA de Malagasy Professionnels de l'Elevage.

Toutes les parties prenantes reconnaissent ainsi que l'élevage contribue également à l'atteinte de la souveraineté alimentaire tout en améliorant les conditions de vie des ménages en milieu rural et en augmentant l'employabilité, surtout des femmes. Il est à noter que de nombreux produits innovants ont été exposés dans le cadre de cette foire de l'élevage. A titre d'exemple, les poulets de race « kômbô » peuvent entre autres fournir une viande de plus de 2 kg en l'espace de trois mois ainsi que 150 à 200 oeufs par an. Quant à l'élevage porcin, l'on peut obtenir jusqu'à 120 kg de viande par tête si l'on utilise des provendes de qualité. En revanche, les lapins se vendent entre 100 000 Ar et 500 000 Ar selon leur âge tandis que les poissons vivants tilapia se procurent à 30 000 Ar le kilo.

Chercher des débouchés

De son côté, la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté Alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa, a soulevé que la valorisation du capital humain figure parmi les trois piliers du Président de la République.

« Les acteurs oeuvrant dans le secteur de l'élevage incluant la pêche et l'économie bleue contribuent à l'atteinte de la vision présidentielle qu'est la souveraineté alimentaire, à l'instar des agriculteurs et le secteur privé ainsi que les investisseurs. Raison pour laquelle, l'Etat via mon département, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue, ne ménage pas ses efforts afin de chercher des débouchés à leurs produits, aussi bien sur le marché local avec la tenue de cette FEPA qu'à l'international. De nombreuses opportunités de marché s'offrent aussi bien à Madagascar qu'au niveau de l'océan Indien à l'issue du 5e Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la COI organisé tout récemment chez nous », a-t-elle enchaîné.

Mais pour pouvoir concrétiser cette vision commune, la Secrétaire d'Etat chargée de la Souveraineté Alimentaire tient à préciser que cela passe par la transformation agricole via le développement du partenariat avec le secteur privé.

« La promotion de l'approche 3P ou partenariat public-privé est ainsi de mise. Ce qui contribue directement au développement durable. Notre porte est toujours ouverte au secteur privé, pour ce faire », a-t-elle conclu.