Cameroun: Non au chansonniers du chaos, aux marchands de la peur et aux sorciers de la guerre civile

opinion

Les nations, qu'elles soient entendues et considérées comme territoires, aires géopolitiques, civilisations et cultures, unités identitaires et anthropologiques ou socles d'expression et de manifestation d'un groupe humain, existent et existeront, traversent les temps et s'imposent dans leur univers planétaire. Les nations s'expriment en passé et en présent, en demeurent pérennes. Point de volonté ni d'ambition d'intrus qui ait la latitude de les rayer d'un trait de crayon sur une carte.

Le charlatanisme, bien plus que la prostitution et avant la chasse et la cueillette, est à n'en pas douter, un des plus vieux métiers du monde qui se pratique sans critères d'admission quelconque ni préalables académiques et morales. Il n'est d'ailleurs pas exclu que pour avoir failli dans l'art de créer sa chapelle pour distiller des prêches à quelques brebis hébétées de son environnement immédiat, on retrouve des individus simples d'esprit mais fort en thèmes et en manipulations de tous ordres dans les couloirs de ce triste métier.

Alors, nous voici, dans un exercice qui loin de faire pleurer ou de susciter l'extase des foules attentives et inquiètes, trahi l'outrecuidance insensée, de quelques prédicateurs sur la problématique de l'évolution et des mutations subséquentes de la société camerounaise. Ils nous viennent de partout et sont de toutes les races, comme des vautours étourdis décidant de foncer sur une bête assoupie, parce qu'ils la croient morte.

C'est tout de même impensable, que certaines personnes aient une telle ignorance de l'histoire de l'humanité, et surtout qu'elles ne se préoccupent pas de bien comprendre le contexte de notre pays, avant de s'aventurer dans des pronostics, des prédilections et des prévisions catastrophant.

En somme, nous n'aurions plus qu'à fuir notre pays, qu'à nous préparer à devenir pire que Gaza, le Yémen et le Sud-soudan réunis. La cause semblerait-il, serait des échéances électorales d'avance promises à des déflagrations de grenades de guerre et des engins improvisés hors de toute maîtrise. Voilà où nous en sommes, dans une forme de sous-traitance de la perdition et du désordre alimentée par des ambitions politiques éparses et des égoïsmes sectaires qui n'hésitent pas à prendre appui sur des mercenaires, des pauvres saltimbanques au-delà des mers.

Je m'en veux de répéter des leçons de conduite à chaque fois, et de me surpasser pour rappeler à qui m'entendrait, que le destin des nations n'est forcément pas le destin de quelques individus, et encore moins la résultante des soucis de prééminence et de domination de quelques composantes en son sein. Le Cameroun est à plus d'un égard une certaine curiosité, mais aussi à d'autres égards une école complexe et salutaire pour l'apprentissage de la politique.

Personne ne se prévaudra uniquement du bilan ni de ses rêves des lendemains pour imposer un jugement, et surtout pas pour entraîner des foules. Le chao dans la tradition des sorciers, fonde sa logique sur l'équation qui consacre leur triomphe ou à défaut la mort de tous, la destruction de tout et la perdition de la cité. Hélas, je m'en veux ici de leur dire, que les sorciers meurent et laissent les nations, que nulle potion magique ne trace définitivement le destin des nations.

C'est souvent en groupes, et parfois en individualités furtives et discrètes, que je reçois tant de mondes, venus déverser et laver en même temps, les microbes sortis des ragots qui perturbent et agitent leur cerveau. Une seule réponse vaut la peine, et je me plais à la leur rappeler : « faites votre travail, vivez votre vie régulièrement, paisiblement et positivement, sans trop faire des fixations sur un lendemain que l'on vous chante en chao. Donnez-vous le temps de construire votre propre jugement, en faisant votre propre bilan, pas celle des autres ni celle de la société. La nation camerounaise ne dépérira jamais, mais vous oui ».