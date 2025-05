Madagascar: Environnement - 43 000 jeunes plants de mangroves replantés dans la région Melaky

Une vaste opération de reforestation de mangroves s'est tenue, la semaine dernière, dans la commune rurale de Maintirano, district de Maintirano, région Melaky, plus précisément dans le fokontany de Namela. L'objectif de cette initiative est de restaurer les zones dégradées de mangroves et de renforcer la résilience de l'écosystème côtier, essentiel à la préservation de la biodiversité marine et à la protection des communautés riveraines.

Pendant trois jours, les équipes de la Direction Régionale de la Pêche et de l'Économie Bleue (DRPEB) Melaky, accompagnées par 23 représentants des Communautés Locales de Base (Vondron'Olona Ifotony : VOI), ont planté 43 000 jeunes plants sur une superficie de 5 hectares. Cette action a été soutenue par le World Wide Fund for Nature (WWF). À noter que les mangroves jouent un rôle écologique majeur : elles protègent les littoraux contre l'érosion, servent de nurseries pour de nombreuses espèces aquatiques, et capturent efficacement le carbone.

Pourtant, leur importance reste insuffisamment reconnue par certains décideurs. Des voix proposant l'installation d'un parc solaire sur ces espaces sensibles dans le nord au profit d'un projet jugé plus populaire se sont fait entendre. Une proposition qui suscite l'inquiétude des acteurs environnementaux. Face à ces menaces, cette campagne de replantation marque un geste fort pour rappeler que le développement durable ne peut se faire au détriment des écosystèmes naturels vitaux.