Madagascar: MTA/Compagnie Emirates - Un accord pour promouvoir la destination Madagascar

Madagascar représenté par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, et la compagnie aérienne Emirates représentée par le vice-Président principal des opérations commerciales d'Asie de l'ouest et de l'océan Indien, Essa Sulaiman Ahmad, ont signé un protocole d'accord à Dubaï.

« L'objet de ce partenariat vise à mener des campagnes de promotion de la destination Madagascar via le vaste réseau mondial de la compagnie aérienne », a expliqué la ministre de tutelle. « Depuis le lancement de ses vols vers Madagascar en septembre 2024, Emirates a renforcé sa desserte à six vols par semaine afin de répondre à une demande en croissance. Ce partenariat stratégique permet non seulement de développer les échanges commerciaux mais aussi le tourisme », a-t-elle ajouté.

Pour la campagne de promotion, la compagnie organise des voyages de familiarisation pour faire découvrir la Grande île aux professionnels du tourisme venant de Dubaï et des autres pays périphériques. Il s'agit entre autres de l'axe RN7 jusqu'à Morondava et Andasibe. « Emirates mobilisera également son réseau mondial d'agences de voyages et de tour-opérateurs pour stimuler le tourisme à destination de Madagascar, a-t-elle conclu.