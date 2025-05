Afrique: Karaté/Championnat d'Afrique - La préparation bat son plein

Les karatékas malgaches seront présents au championnat d'Afrique au Nigeria en juillet. La sélection définitive sera annoncée en juin, et seuls les athlètes atteignant un niveau de performance remarquable seront retenus pour représenter Madagascar à ce rendez-vous.

À deux mois et demi du championnat d'Afrique, les présélectionnés de l'équipe nationale sont en pleine préparation intensive. Ils tenteront de briller sur le tatami au Nigeria, avec pour objectif de décrocher le plus grand nombre de médailles possibles. Ils sont encore 33 athlètes, dont 25 en kumité et 8 en kata, issus de différentes ligues et regroupés de manière décentralisée depuis plusieurs mois. Leur préparation se poursuit à l'ANS Ampefiloha, où le président de la Fédération malgache de Karaté-do, Émile Ratefinanahary, leur a rendu visite hier.

Selon les explications du numéro un malgache de karaté, la liste définitive des retenus sera connue d'ici le mois de juin. Ce championnat d'Afrique exige un niveau technique très élevé. Cependant, les athlètes malgaches seront soumis à de nombreux tests, et ceux qui atteindront une performance remarquable seront sélectionnés en fonction de leur précision. En effet, le regroupement est structuré en trois sessions quotidiennes : de 5h30 à 7h30, de 12h à 14h, et de 17h30 à 19h30, cinq jours par semaine.

Madagascar prévoit d'aligner 20 karatékas pour le championnat au Nigeria, bien que cet effectif final dépende du niveau international atteint par les athlètes lors des regroupements. Le président a également tenu à expliquer que cinq éléments constituent les clés de l'accomplissement des activités de la Fédération : l'instance nationale et sa hiérarchie, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les sponsors, ainsi que l'association des parents. Émile Ratefinanahary appelle à la solidarité et au soutien envers ces karatékas qui porteront haut les couleurs malgaches.