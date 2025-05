Algérie: Clôture à Alger du premier Symposium international algérien de la Sculpture

Alger — La première édition du Symposium international algérien de la Sculpture a pris fin, jeudi soir à Alger, avec une grande exposition de sculptures dédiées à la Mémoire, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, de grandes personnalités du monde économique et culturel, ainsi que d'étudiants des Ecoles nationale et régionales des Beaux-Arts d'Algérie.

Accueilli depuis le 26 avril dernier à l'espace extérieur de l'Hôtel Mazafran de Zeralda, le 1er Symposium international algérien de la Sculpture, placé sous le signe de "La Mémoire", a été organisé à la double occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale et de la Journée nationale de la Mémoire, célébrée le 8 mai de chaque année.

La première édition de ce Symposium a consisté en l'organisation, durant une quinzaine de jours, d'ateliers en plein air réunissant une pléiade de sculpteurs algériens confirmés ainsi que d'autres venus de 18 pays, avec la mise à contribution de jeunes étudiants des Ecoles, nationale et régionales des Beaux-Arts d'Algérie qui ont participé à la réalisation d'oeuvres, grandeur nature, sur des thématiques dédiées à la Mémoire et l'histoire de l'Algérie.

Dans son allocution de clôture, M. Zouhir Ballalou a rappelé que cet événement, parrainé par ses bons soins et organisé par l'association "Tifastis pour la Culture et l'Identité", intervenait dans le cadre de la stratégie de l'Etat, visant à "consolider la présence de l'Algérie sur la scène culturelle et artistique internationale", entre autres.

Le ministre de la Culture et des Arts a, par ailleurs, salué la "participation des étudiants des Ecoles, nationale et régionales des Beaux-Arts d'Algérie", qui ont, a-t-il dit, "gagné en expérience et en pratique de la sculpture en se frottant à leurs ainés sur des oeuvres imposantes en volumes réalisées sur des thèmes en lien avec l'histoire et la mémoire".

Durant ce premier symposium, déroulé du 26 avril au 8 mai, chacun des sculpteurs, a poursuivi M. Ballalou, a "oeuvré à restituer une partie de la mémoire de l'Algérie, racontant les gloires et les sacrifices de ses Martyrs, la résilience de son peuple et la détermination de sa jeunesse à en découdre avec l'abjection et la barbarie du colonialisme".

Le ministre de la Culture et des Arts a estimé que les "enseignements du combat des algériens pour l'indépendance de leur pays, ainsi traduits en sculptures éternelles, constitueront des passerelles entre le passé et le présent et un acte de haute diplomatie culturelle".

"Ce symposium est une grande réussite, c'est un acte fondateur appelé à porter haut le patrimoine culturel et historique de l'Algérie", a déclaré le Commissaire de ce bel événement Taher Hedhoud, avant d'ajouter, "voir autant de pays participants lors de cette première édition, est plus que réjouissant".

Outre l'Algérie, plusieurs pays ont pris part à ce premier symposium, parmi lesquels, la Palestine, l'Italie, l'Egypte, la Chine, la Syrie, l'Allemagne, la Tunisie, la Jordanie, les USA, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Koweit.

Ballalou s'est ensuite rendu sur le terrain des ateliers devenu pour la circonstance, un espace d'exposition et fait le tour de toutes les œuvres réalisées, écoutant avec intérêt, les explications des artistes sur leurs inspirations et leurs conceptions.

Convié à cette cérémonie de clôture pour assurer l'animation, l'Orchestre symphonique et le Chœur de l'Opéra d'Alger dirigé par le maestro Lotfi Saîdi et Zouhir Mazari, ont enchanté l'assistance avec un répertoire consacré à la musique universelle et un autre aux chants patriotiques.

Organisé en collaboration avec, le groupe industriel de la Société nationale de Recherche et d'Exploitation minière (Sonarem) et la direction de l'Hôtel Mazafran, représentés par leurs premiers responsables, respectivement, M. Belkacem Soltani et M. Nour El Yamine Dekir, la cérémonie de clôture du premier Symposium international algérien de la sculpture, s'est achevée par la remise des distinctions honorifiques aux artistes participants.