Tunisie: Redonner à Monastir son rôle moteur dans la stratégie de développement national

Il est grand temps de redonner au gouvernorat de Monastir la place qui lui revient sur la carte du développement national, a plaidé le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

Il n'est plus besoin de rappeler que le pays a souffert de stagnation et de récession économique pendant plusieurs années, a-t-il regretté, pointant du doigt des politiques publiques « a patriotiques » et des alliances étroites ayant favorisé l'émergence d'une économie de rente, au détriment du développement régional.

S'exprimant jeudi lors d'une visite à Monastir à la tête d'une délégation du CNRD, Derbali a insisté sur la nécessité de lancer des initiatives de développement « réalistes et réalisables », capables de redonner espoir au citoyen et de rétablir l'équilibre entre les régions.

Ces initiatives, a-t-il souligné, doivent impérativement respecter une trilogie fondatrice : la primauté de la souveraineté nationale, la préservation des libertés et la promotion de la justice sociale.

Lors d'une rencontre au siège du gouvernorat, Derbali a affirmé que la défense du projet national passe par un attachement indéfectible à l'unité du pays et à la cohésion autour des institutions de l'État. Il a souligné que les défis de développement exigent aujourd'hui une conscience élevée, un esprit de solidarité, et un dépassement des clivages partisans et des calculs étroits.

Il a précisé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus participatif visant à dresser un état des lieux du développement dans le gouvernorat de Monastir, à identifier les leviers d'action pertinents et à recueillir les attentes des citoyens.

Cette approche, a-t-il expliqué, repose sur la complémentarité entre les conseils locaux, le conseil régional, le conseil de district et l'Exécutif, sur la base de données fiables et rigoureuses.

Derbali a tenu à rappeler que les membres du CNRD placent la souveraineté nationale au-dessus de toute autre considération et rejettent catégoriquement toute forme d'ingérence étrangère -- politique ou financière, directe ou indirecte.

Il a également affirmé que la dignité de l'État est intrinsèquement liée à celle du peuple. « La souveraineté n'est pas négociable ni sujette à chantage », a-t-il martelé, précisant que la coopération internationale est la bienvenue, à condition qu'elle repose sur l'égalité et le respect mutuel, et ne se transforme jamais en diktat ou en atteinte à nos choix souverains.

Enfin, il a dénoncé l'inféodation de certaines parties à des intérêts étrangers sous de faux prétextes, qualifiant cela de trahison pure et simple envers le sang des martyrs et les sacrifices du peuple tunisien libre, qui a lutté pour recouvrer la souveraineté nationale.