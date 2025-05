Congo-Kinshasa: Le ministre de la Santé salue le travail de la Croix-Rouge en RDC

Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba a salué l'engagement et l'esprit de volontariat qui font des membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des acteurs essentiels de la solidarité et du bien-être au sein de notre société. Il a rendu hommage à ces hommes et femmes qui, chaque jour, se lèvent de manière désintéressée pour porter assistance à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Il l'a déclaré à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge, célébrée le 8 mai à Kinshasa sous le thème : « Du côté de l'humanité ».

Le ministre de la Santé a souligné leur « présence constante là où d'autres hésitent à intervenir », que ce soit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la mise en oeuvre de la gratuité de la maternité, l'organisation des IXe Jeux de la Francophonie, ou encore face aux catastrophes naturelles comme les inondations.

« Si ce pays peut encore tenir debout, une grande part des efforts en revient à la Croix-Rouge », a conclu M. Kamba.

De son côté, le chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mis en lumière la nécessité de reconnaître et de saluer le travail exemplaire et le courage des volontaires, ainsi que les nombreux services humanitaires fournis par le mouvement à travers le monde.

Former des secouristes dans les entreprises

Le président de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Mateso, a mis notamment l'accent sur le programme de formations des secouristes dans les entreprises, lancé et soutenu par la Première ministre. Il a invité la jeunesse à la prise de conscience et à se former au secourisme.