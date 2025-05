Afrique: Détection U17-U20 - Corentin à la recherche des futurs Barea

Rajeunissement. Dans le cadre de la préparation de la relève des Barea, une journée de détection, dirigée par le sélectionneur franco-portugais, Corentin Martins, et son staff est programmée le samedi 31 mai en région parisienne. L'équipe technique du sélectionneur vise à identifier et intégrer de nouveaux talents binationaux dans les catégories des moins de 17 et de 20 ans, en vue des prochaines compétitions continentales.

Le test est ouvert et réservé aux jeunes joueurs nés entre 2006 et 2009, licenciés dans un club affilié à une fédération ou association nationale en Europe. Ces jeunes talents binationaux devraient évoluer en division nationale ou en Régionale 1 des championnats de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, etc.

L'objectif de cette initiative est de détecter les futurs Barea, la relève des aînés qui ont dû ou devront prochainement quitter le navire. Il s'agit également de valoriser les talentueux expatriés évoluant à l'étranger, dans le but de renforcer les liens avec la diaspora sportive, et en particulier les footballeurs.