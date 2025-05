Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre plus de 3 milliards de FCFA de transactions ce jeudi 8 mai 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 8 mai 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), plus de 3 milliards FCFA de transactions ont été enregistrées.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet élevée à 3,399 milliards FCFA contre 752,494 millions FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 3,389 milliards FCFA enregistrée au niveau du compartiment des actions. Il a été noté en particulier des transactions portant sur 665 833 actions Filtisac Côte d'Ivoire pour une valeur totale de 2 306 946 345 FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 49,198 milliards FCFA, se situant à 11 281,008 milliards FCFA contre 11 231,810 milliards FCFA le mercredi 7 mai 2025.

Celle du marché des obligations est en hausse de 11 millions, passant de 10 491,813milliards FCFA la veille à 10 503,345 milliards FCFA ce jeudi 8 mai 2025.

L'indice BRVM Composite est en hausse de 0,44% à 292,54 points contre 291,26 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,50% à 147,02 points contre 146,29 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,53% à 120,63 points contre 121,27 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 575 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 10 215 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 3 465 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,77% à 3 310 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,51% à 2 290 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 555 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 405 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 4,81% à 9 500 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 560 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,00% à 970 FCFA).