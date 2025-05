Ile Maurice: Adaptation d'oeuvre - Faisons «Le Tour du Monde en 80 jours»

Es-tu prêt pour l'aventure que le Caudan Arts Centre va te proposer, les 30 et 31 mai, à partir de 19 h 30 ? Il s'agit d'une adaptation de l'oeuvre iconique de Jules Verne, «Le Tour du Monde en 80 Jours», et de la pièce de Mark Brown, «Around the World in 80 Days» (2001). Connais-tu l'oeuvre de Jules Verne ? Le Caudan Arts Centre t'en dit plus sur cette adaptation. Alors, vite, suis-nous car chaque minute compte.

Le roman de Jules Verne

Le Tour du Monde en 80 jours est l'un des romans les plus célèbres et les plus adaptés au monde. Il a été publié, pour la première fois, en 1872, sous forme de feuilleton dans le journal Le Temps, puis il a été publié en livre en 1873. Le Tour du Monde en 80 jours raconte les aventures de Phileas Fogg, un gentleman anglais très ponctuel. Il prend le pari de faire le tour du monde en seulement 80 jours. Accompagné de son fidèle serviteur, Passe-partout, il part pour une incroyable aventure pleine de rebondissements : tempêtes, trains manqués, éléphants, et même une princesse à sauver ! Mais, au final, arrivera-t-il à tenir ce pari audacieux ?

Ce roman palpitant mêle humour, action et dépaysement, tout en faisant découvrir des lieux fascinants du globe. Il a été écrit à une époque où les voyages devenaient plus accessibles grâce notamment aux progrès techniques tels que les bateaux à vapeur et le chemin de fer. Ce roman a donc fait rêver beaucoup de monde et Jules Verne est alors devenu un auteur mondialement connu. Aujourd'hui encore, il symbolise le goût de l'aventure et le défi du temps qui court.

L'oeuvre de Jules Verne a inspiré des générations de lecteurs à s'intéresser aux voyages, à la géographie et à l'innovation. Fort de ce succès mondial, le roman a été adapté sous divers médiums, soit au cinéma avec l'adaptation de David Niven, qui a remporté plusieurs Oscars mais également à la télévision à travers plusieurs séries et dessins animés, sans oublier le théâtre, avec notamment la pièce de Mark Brown (2001), qui a connu un succès international, les comédies musicales et aussi les jeux vidéo, les bandes dessinées et les mangas.

L'adaptation mauricienne

Pour mettre en scène cette aventure contre la montre, allant de l'Inde aux États-Unis, passant par Hong-Kong, six comédiens incarneront plusieurs personnages. Cette mise en scène s'inspire de la pièce de Mark Brown, qui a été conçue pour être jouée par seulement cinq acteurs. Inventive, elle utilise des changements de costumes rapides, un défi pour les comédiens. Ces derniers sont Yannick Nayna (Phileas Fogg), Juliette Deloustal (Passepartout), Sonia Maissin (Aouda, John Sullivan, consul britannique et propriétaire d'éléphant), Julie Tyack (détective Fix, James Forster et narratrice), Thibault Lamoure (narrateur, Ralph Gautier, conducteur de train, Oysterpuff, Bunsby, Speedy et domestique) et Estelle Lasémillante (narratrice, Andrew Stuart, Sir Francis, juge Obediah, Proctor, et ingénieur de navire). La mise en scène de cette adaptation porte la griffe d'Ashish Beesoondial.

La pièce dure 1 h 30 et s'adresse à un public familial, à partir de l'âge de dix ans. Elle est pensée pour plaire aussi bien aux jeunes spectateurs qu'aux adultes. Une séance spéciale scolaire est également prévue, le 29 mai, à 11 heures, avec un tarif réduit de Rs 250. Les enseignants intéressés peuvent contacter le Caudan Arts Centre pour organiser la venue de leurs élèves.

Pourquoi le Caudan Arts Centre a-t-il choisi cette pièce ?

Nous avons choisi de présenter cette pièce de Mark Brown parce qu'elle est à la fois fun et pleine d'énergie. Elle a connu un immense succès à l'international, surtout dans les pays anglophones. Nous avons fait le pari audacieux de l'adapter en français pour offrir au public mauricien un style de comédie qu'il connaît peu. Notre volonté est également de démocratiser les grandes oeuvres littéraires et de les rendre accessibles à tous. Le Tour du Monde en 80 Jours est non seulement un classique de Jules Verne mais c'est aussi un véritable défi théâtral, qui permet aux comédiens de se surpasser et d'offrir au public une expérience différente de ce qu'il a l'habitude de voir sur scène.

Des éléments qui pourraient attirer les jeunes ?

L'oeuvre de Jules Verne a quelque chose de très excitant : un pari risqué, un temps limité... L'histoire nous tient constamment en haleine ! Jules Verne est une figure incontournable de la littérature, souvent considéré comme l'un des pères de la sciencefiction. Beaucoup d'éléments qu'il a imaginés se retrouvent, encore aujourd'hui, dans des oeuvres modernes. Les personnages sont hauts en couleurs et dynamiques - des traits qui séduiront à coup sûr les jeunes spectateurs.

De plus, l'histoire se déroule en 1872, au coeur de la révolution industrielle. C'est une période marquée par de grands changements technologiques et une ouverture sur le monde. Ces thèmes résonnent encore aujourd'hui, surtout dans un monde post-Covid où notre rapport aux autres et au monde continue d'évoluer. C'est donc une aventure qui, tout en étant divertissante, soulève aussi des questions très actuelles.

Les défis pour la mise en scène

Adapter Le Tour du Monde sur une scène est en soi un défi passionnant. Il fallait trouver comment représenter les nombreux voyages, les différents pays, les modes de transport et des situations spectaculaires comme les typhons ou les attaques des ennemis, tout en transmettant l'urgence du temps qui passe. Autre défi : six comédiens incarnent à eux seuls une trentaine de rôles ! Cela a demandé une préparation très spécifique pour chaque personnage. Le travail sur les costumes, les décors et les accessoires a également été essentiel pour ancrer la pièce dans le XIXe siècle et plonger le public dans cette époque fascinante. Enfin, il fallait que tout cela soit retranscrit de manière ludique, dynamique et amusante, pour captiver aussi bien les jeunes que les adultes. Alors, es-tu tenté d'aller voir cette pièce pleine d'aventures passionnantes ?