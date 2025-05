Ile Maurice: Le ministère du Travail mise sur la proximité

Le Job and Training Fair organisé par le ministère du Travail et des Relations industrielles mercredi 7 mai à Grand-Baie a brillamment atteint son objectif en créant une passerelle directe entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. L'événement a connu une forte affluence. La présence de l'honorable Reza Uteem, ministre du Travail a marqué l'importance qu'il accorde à la lutte contre le chômage et à la promotion de l'emploi inclusif.

«Ce Job and Training Fair illustre l'engagement fort de mon ministère à faciliter l'accès à l'emploi et à la formation. Nous notons qu'il y a moins en moins de chercheurs d'emploi qui se rendent dans nos bureaux à travers le pays. Je suis convaincu qu'il est important que nos officiers partent à leur rencontre. C'est tout le sens de nos actions de proximité comme celle d'aujourd'hui,» a partagé le ministre. D'autres événements similaires suivront dans d'autres régions.

Des opportunités concrètes dans divers secteurs De nombreuses entreprises issues de secteurs clés tels que l'hôtellerie, le commerce de détail, la logistique, la sécurité, ainsi que les services financiers et numériques ont répondu présentes. Elles ont proposé un large éventail de postes -- réceptionnistes, vendeurs, chauffeurs-livreurs, graphistes, entre autres -- ouvrant la voie à de réelles perspectives d'emploi.

Un accompagnement pour des carrières durables

Grâce à la collaboration active d'institutions telles que le MITD, la HRDC, SME Mauritius et Polytechnics Mauritius, les visiteurs ont pu découvrir les nombreuses formations accessibles pour renforcer leurs compétences.

Des équipes spécialisées en orientation professionnelle ont accompagné les participants tout au long de l'événement, en les conseillant sur les métiers d'avenir, les possibilités de reconversion et les stratégies pour construire une carrière durable.

Women Back to Work

En marge de ce Job and Training Fair, le ministère tient à rappeler qu'il met actuellement en oeuvre plusieurs programmes de formation, notamment dans le cadre de l'initiative Women Back to Work, visant à faciliter la réinsertion professionnelle des femmes. Parmi les formations proposées figurent Basic IT Skills, Garment Making, Pastry Making, ainsi que Care of the Elderly and Disabled.

Les femmes intéressées sont invitées à se rapprocher du bureau de l'emploi (Employment Information Centre) le plus proche pour s'inscrire et bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Le ministère rappelle également que 13 bureaux de l'emploi sont répartis à travers l'île. Les officiers y sont disponibles pour fournir des conseils en orientation professionnelle, en reconversion et en développement de compétences.

Le ministère du Travail et des Relations industrielles rappelle sa volonté d'accompagner les citoyens dans leur recherche d'emploi et leur parcours professionnel. Pour toute information complémentaire, le public peut appeler au 405 0129 ou au 405 0126.