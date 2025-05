Afrique: Unités économiques enregistrées au Ninea - L'Ansd note une baisse de 4,2% des immatriculations en 2024

L'agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié son Bulletin annuel sur les nouvelles immatriculations au Ninea. «En 2024, le nombre d'unités économiques enregistrées au Ninea est de 91 936, contre 95 982 en 2023, soit une baisse de 4,2%.

Malgré ce recul en 2024, une tendance générale à la hausse a été constatée au cours des six dernières années, avec un pic de +39,8 % en 2021. L'évolution annuelle moyenne sur la période 2019 à 2024 est de 9,5% », informe l'Ansd dans le rapport.

Selon le statut juridique, ajoute l'Ansd, la majorité des nouvelles immatriculations concerne des entreprises personnes physiques (72,5%). Les personnes morales représentent 14,4% des immatriculations durant l'année sous revue. Le reste étant constitué des opérateurs occasionnels (7,7%), des propriétaires fonciers (5,1%) et des associés (0,3%).

En termes d'activités, précise l'Ansd, le secteur du commerce demeure le plus attractif pour les nouvelles créations d'entreprises. En effet, 29,7% des personnes morales se sont immatriculées pour exercer principalement des activités commerciales en 2024, tandis que cette proportion atteint 69,8% pour les entreprises individuelles. Pour ces dernières, les "Services personnels et divers" représentent 7,8% des immatriculations, suivis des "Services fournis aux entreprises" (6,1%).

En ce qui concerne la répartition géographique, l'Ansd informe que la région de Dakar représente 54,8% de toutes les nouvelles immatriculations, suivie par celles de Thiès (13,8%), Kaolack (5,6%), Diourbel (5,5%) et Ziguinchor (3,8%). Selon la même source, les régions de Kédougou (0,8%), Kaffrine (1,3%) et Sédhiou (1,3%) enregistrent les plus faibles proportions. Cependant, entre 2019 et 2024, la part des nouvelles immatriculations à Dakar a légèrement diminué, au profit des régions de Diourbel, Ziguinchor et Kaolack.

«Enfin, les hommes représentent une large majorité des chefs d'entreprises individuelles, avec 68,3% du total des immatriculations. Cette proportion est relativement stable ces dernières années, oscillant entre 68,3% et 71%. Plus de 43% des entrepreneurs ont entre 35 et 54 ans, suivis par ceux âgés de 25 à 34 ans, qui représentent 37,8%. La part des entrepreneurs individuels de plus de 55 ans a néanmoins augmenté, passant de 5,2% en 2023 à 9,7% en 2024 », fait savoir l'Ansd.