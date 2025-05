Sénégal: Effondrement d'un immeuble de 5 étages à Ngor - 2 morts, dont un étranger, un blessé grave

Un immeuble de cinq (5) étages s'est effondré hier, jeudi 8 mai 2025, à Ngor, en face du stade municipal de la commune du même nom, sur la route de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. Ce drame a fait deux (2) morts, dont un ressortissant étranger, un blessé évacué à l'hôpital.

Le bilan provisoire de l'effondrement partiel d'un immeuble à Ngor à fait deux (2) morts et d'un blessé grave. Cet effondrement partiel de l'immeuble de cinq (5) étages hier, jeudi 8 mai 2025, à Ngor, a créé stupeur et émotion dans ce quartier de l'arrondissement des Almadies. L'accident survenu un peu avant 10 heures du matin, a provoqué une panique dans le quartier. Car, l'affaissement n'a pas été immédiat, il aura duré près de 30 minutes. Ce qui a permis d'évacuer une vingtaine d'occupants, informent des témoins.

Cependant, au moment de l'écroulement de l'immeuble, trois (03) personnes étaient encore coincées à l'intérieur. Il s'agit du fils d'un expatrié sénégalais, Bambara Fall, originaire de Simbandi Balante et établi en France, son ami et son chauffeur. Informés, les secours notamment les Sapeurs-pompiers et des éléments de la Gendarmerie se sont transportés sur les lieux.

L'une d'entre elles, le fils de Bambara Fall, en vacance au Sénégal, a pu être extirpée vivante, à temps, du bâtiment en ruine et évacuée par les Sapeurs-pompiers à l'hôpital militaire de Ouakam. Les opérations de secours se sont poursuivies pour extraire les deux autres (son ami et le chauffeur), avec les éléments de la Gendarmerie, les Sapeurs-pompiers et les équipes médicales mobilisés sur le site à la recherche d'éventuels survivants. Seulement, ces deux compagnons du blessé y laisseront leur vie.

Le bâtiment qui abrite, entre autres services, une clinique dentaire au rez-de-chaussée, a vu une partie de sa structure s'affaisser dans des circonstances qui restent encore à élucider. Un passant, témoin du drame, a réussi à filmer la scène en direct. Et les premières images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de l'ampleur des dégâts. Dans cette vidéo amateur, on peut voir une partie de l'immeuble s'écrouler brutalement, laissant place à un nuage de poussière et un amas de gravats. Un des bâtiments adjacents, abritant un supermarché d'une enseigne française bien connu, a été gravement endommagé. «Le supermarché a complètement disparu. Le premier étage s'est effondré et l'a remplacé», constate un habitant.

L'incident a entraîné un blocage total de la circulation sur l'axe routier Ngor-Aéroport militaire de Yoff, rendant les déplacements difficiles dans la zone. Mieux, la zone de l'effondrement a été entièrement quadrillée et interdite d'accès au public, pour faciliter les opérations de sauvetage. Les riverains, choqués, sont confinés à distance pendant que les équipes de secours poursuivaient leur travail.

Aussi, des ingénieurs du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires et des agents de la Protection civile ont été dépêchés sur place pour procéder à une première évaluation technique. En attendant les résultats de l'enquête pour déterminer les causes réelles de cet incident, l'on indexe des travaux sur une parcelle voisine.

En effet, selon le délégué de quartier de Ngor, l'ancien footballeur Mamadou Lamine Diallo, interrogé sur les causes potentielles de ce drame, un trou creusé sur le terrain voisin, aurait pu fragiliser la structure de l'immeuble. Il a affirmé avoir alerté le chef de chantier à ce propos, après avoir remarqué une inclinaison anormale du bâtiment, environ une demi-heure avant l'affaissement.

NON-RESPECT DES NORMES, DE LA SECURITE DES CONSTRUCTIONS, QUALITE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION : UN EFFONDREMENT DE TROP

Cet effondrement remet au goût du jour la question du respect des normes, la sécurité des constructions et des bâtiments et autres édifices grand standing et la qualité des matériaux de construction y compris les autorisations délivrées pour certaines infrastructures du genre. Il rappelle aussi quelques cas qui se sont soldés par des morts d'homme.

A titre d'exemple, le 24 août 2024, un immeuble de type R+2 s'est effondré, faisant 05 morts et un rescapé vers la Cité SIPRES, dans le département de Rufisque. L'immeuble situé dans la zone de la ZAC de Mbao, en face du magasin Auchan, était en réfection avec une dizaine d'ouvriers, (douze (12) plus le gardien du bâtiment) qui travaillaient à renforcer les fondations, en vue de modifications.

Malheureusement, au moment où ils étaient en train de travailler, la fondation a cédé et le bâtiment s'est affaissé. Six (06) parmi les occupants ont pu s'en tirer avec des blessures légères, pendant que les six (06) autres ouvriers et le gardien de l'immeuble étaient restés coincés dans les décombres. Le drame a eu lieu vers 11 heures. Mais ce n'est que 21 heures que les Sapeurs-pompiers et les secouristes qui se sont vite transportés sur les lieux pour lancer les opérations de sauvetage, ont pu sortir toutes les victimes des décombres, des corps sans vie et des blessés évacués à l'hôpital.

Tout récemment, dans le département de Mbour, deux (2) maçons ont perdu la vie, le samedi matin, 18 janvier dernier, dans l'effondrement du mur d'un bâtiment en chantier à Benténier, un village de la commune de Diass. «L'effondrement s'est produit à 11 heures, causant deux morts et deux blessés graves», avait renseigné une source sécuritaire dans l'APS. «Le bâtiment s'est effondré sous l'effet du vent», a-t-elle précisé. Après le constat de la Gendarmerie de Diass, les corps sans vie des deux victimes, dont l'une était âgée de 27 ans, ont été transportés à la morgue et les blessés à l'hôpital départemental Thierno Mansour Barro de Mbour par les Sapeurs-pompiers de Saly, «en présence d'enquêteurs», poursuit la source, relevant que «le chef de chantier a été interpellé et une enquête est ouverte».