Gambie: La Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) préconise une source alternative d'électricité en remplacement de Karpowership

Le directeur général de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), Mr Galo Saidy, a révélé que les centrales électriques de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), l'interconnexion OMVG et les projets d'énergie renouvelable remplaceront désormais Karpowership pour la fourniture d'électricité dans le pays.

Mr Saidy a fait cette révélation mercredi lors d'une conférence de presse tenue à la sous-station de Jabang de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), qui a mis fin à un contrat de sept ans avec le géant turc de l'énergie, Karpowership. Karpowership fournissait de l'électricité d'urgence et supplémentaire par le biais d'une barge électrique flottante dans le port de Banjul.

« Nous pouvons clairement déclarer en ce moment présent que nous n'avons nul besoin de Karpowership car nous disposons d'options, et ce secteur est comme un marché où différents vendeurs vendent les mêmes produits. Vous achetez donc la marchandise la moins chère », a-t-il déclaré.

Il a fait remarquer que, pour cette raison, la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), ne prolongera pas le contrat et qu'elle avait d'autres options sur le marché pour s'approvisionner auprès de la source la moins chère.

Il a affirmé que la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), a officiellement conclu, le 2 mai 2025, son accord de fourniture d'électricité avec Karpowership, mettant fin à un partenariat de sept ans qui a débuté en 2018.

Ce développement, a-t-il dit, s'aligne sur la stratégie de transition énergétique de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), soutenue par des réhabilitations majeures de l'infrastructure, notamment la mise en service de nouvelles centrales électriques et l'interconnexion régionale via le réseau OMVG.

Toutefois, il a déclaré que Karpowership est la bienvenue au cas où elle souhaiterait rester dans le pays et accepter un prix compétitif sur le marché actuel.

Il a ajouté que la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), est maintenant en mesure d'évacuer l'électricité de Brikama à Banjul car elle dispose de nouveaux générateurs dans les centrales électriques de Brikama et de Kotou qui peuvent également fournir de l'électricité avec des ingénieurs compétents de la NAWEC.

Il a révélé que Karpowership est arrivé en 2018 lorsqu'il y avait un besoin urgent de ses services sur une base temporelle, ajoutant que la compagnie a fait preuve de professionnalisme et d'une haute compétence dans l'exécution de ses fonctions.

Il a noté que l'approvisionnement en électricité est meilleur aujourd'hui avec du personnel apte et qualifié, ajoutant qu'il est nécessaire de se concentrer sur ce qui est bon pour les Gambiens en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité. Il a reconnu que la décision de mettre fin au contrat avec Karpowership n'a pas été prise à la légère.

Cependant, il a assuré que la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) est confiante dans le fait que le travail sera accompli malgré le depart de Karpowership. Il a ajouté que la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), poursuivrait l'acquisition d'autres générateurs d'une capacité de plus de 50 mégawatts, et ce, en vue d'assurer une alimentation électrique efficace.

« En ce moment, une partie de notre source énergétique nous provient de Conakry et du Sénégal. Nous avons une centrale solaire dans le village de Jambour. Nous envisageons d'obtenir de l'électricité d'Abidjan et de bien d'autres endroits encore», a-t-il révélé, ajoutant que le marché est vaste à explorer.

