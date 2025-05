Afrique de l'Ouest: Cabo Verde accueille une conférence de haut niveau sur les services de garde d'enfants

communiqué de presse

Cabo Verde va accueillir une conférence régionale de haut niveau sur le thème « Renforcer les capacités des services de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest: défis et opportunités », qui se tiendra du 12 au 14 mai 2025 au Hilton Cabo Verde Sal Resort.

Organisée avec l'appui de la Banque mondiale, cette rencontre réunira des décideurs, des experts techniques, des acteurs du secteur privé et des partenaires de développement venant de toute l'Afrique de l'Ouest, dans le but de partager des connaissances, élaborer des stratégies concrètes et renforcer la collaboration sur les politiques et la fourniture de services de garde d'enfants.

Les services de garde d'enfants contribuent à la croissance économique, l'équité sociale, l'autonomie économique des femmes et le développement du capital humain. Alors que l'Afrique est confrontée à une demande croissante de services de qualité pour l'accueil des enfants, les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions d'envergure, durables et inclusives qui soutiennent les parents qui travaillent, améliorent le développement de la petite enfance et favorisent la productivité économique.

La conférence se concentrera sur quatre domaines prioritaires pour renforcer les systèmes de garde d'enfants : i) politiques envisageables et modèles de financement, ii) développement de la main-d'oeuvre, iii) qualité et normes de service, et iv) approches intersectorielles et modèles de prestation évolutifs. Elle devrait déboucher sur les « Engagements de Sal », qui permettront de structurer les mesures de réforme identifiées par chaque État participant en vue de :

élargir l'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité ;

renforcer les politiques en la matière et les programmes de développement des compétences ;

investir dans des modèles de financement durables et des partenariats intersectoriels.

------

OBJET : Conférence de haut niveau sur la garde d'enfants en Afrique

AVEC : Ministres, décideurs, experts techniques, partenaires de développement, experts internationaux, représentants du secteur privé et autres personnalités de marque.

QUAND : Du 12 au 14 mai 2025

OÙ : Hilton Resort, Sal, Cabo Verde