Congo-Kinshasa: Léon XIV - Des témoignages de ses voyages en RDC à la rencontre des communautés augustiniennes

Grande émotion pour les catholiques du monde entier, particulièrement pour les religieux de l'ordre de Saint-Augustin, dont Léon XIV fut le prieur général au niveau mondial durant plusieurs années, de 2001 à 2013. Une fonction qui l'a conduit à de multiples reprises sur le continent africain pour rencontrer les communautés augustiniennes, et notamment en République démocratique du Congo, où il a fait plusieurs séjours.

Et les séjours de Léon XIV l'ont notamment mené à Kinshasa, d'où le révérend père Olivier Gangola Bawa a suivi l'élection du nouveau pape ce jeudi 8 mai.

« Pour moi, c'était une grande surprise, qui m'a affectée jusqu'à ce que je commence à pleurer, puisque je ne m'y attendais pas. Et le voir au balcon, c'était pour nous une grande joie, une émotion impossible », témoigne-t-il.

Le vicaire régional des Augustins au Congo a également été très ému par ses premiers mots en tant que pape, apportant un message de paix et d'unité.

Plusieurs séjours en RDC

Le pape, qui ne s'est pas contenté d'aller à Kinshasa, a parcouru plus de 2 000 kilomètres, jusqu'à Issiro, en avion. Il a ensuite pris la route, pour rejoindre la paroisse de Doungou, dans le Haut-Uélé.

Le père Michel Mivunguba Kaneru, à l'époque, a fait partie de ce long voyage éprouvant. « Il a voulu faire l'expérience de ce que nous, on fait. On s'est rendu là où on devait se rendre, on a parcouru de grandes distances, avec des conditions de route très difficiles. Il les a acceptées, se souvient-il. Il a logé dans les conditions que nous lui avions préparées, il a mangé ce qu'on a mangé, il n'a pas exigé autre chose. Quand on a entendu "Robert Prevost", nous avons tous crié, nous étions nombreux au salon. Quelle émotion ! On n'a pas su se contenir. »

« Un homme méditatif mais discipliné »

Émotion jusqu'à Doungou, près de la frontière avec le Soudan du Sud, où une communauté est encore présente aujourd'hui. Sept frères augustiniens, dont le père Blaise Mbiko Yezu, étaient là lorsque Léon XIV est venu en 2010.

Il s'est montré fort, il était épanoui avec les confrères. C'est quelqu'un qui n'a pas de limites, qui peut rentrer dans le monde, non seulement des grands, mais aussi des plus petits. Nous avions toujours les vêpres à 18h30, et il était toujours le premier. Il est un homme méditatif, mais aussi discipliné pour ce qui concerne sa vie spirituelle.

Amélie Tulet Le père Blaise verrait bien le centre de formation professionnel tenu par les frères augustiniens à Doungou être bientôt baptisé Léon XIV.