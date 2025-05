ENDA ÉNERGIE a organisé hier, jeudi 8 mai, un atelier de haut niveau sur la Stratégie de Long Terme (LTS) du Sénégal. Cet atelier vise à présenter les avancées de la LTS en matière de transition énergétique, agricole, industrielle et infrastructurelle ; à partager les résultats de la modélisation de la transition énergétique et à discuter des stratégies d'engagement des parties prenantes dans le cadre du processus LTS.

Enda Énergie, en partenariat avec le Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique (METE), le Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines (MEPM), l'Agence Française de Développement (AFD) et African Climate Foundation (ACF), a organisé hier, jeudi 8 mai, un atelier de haut niveau sur la co-construction de la Stratégie de Long Terme (LTS) de développement sobre en carbone et résilient du Sénégal.

Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la communication autour du processus LTS, de présenter les avancées des groupes thématiques (énergie, agriculture, industrie, infrastructures), de partager les résultats techniques - notamment la modélisation de la transition énergétique et d'échanger sur les prochaines étapes et la mobilisation des parties prenantes.

« Tout au long de ce processus, une série de concertations techniques s'est tenue avec les membres du groupe thématique afin d'avoir une meilleure compréhension des enjeux de chaque pilier transformationnel de l'initiative, une identification claire des outils de modélisation et d'aboutir à l'élaboration narrative à partir des transformations », a fait savoir Dr Modou Fall Gueye conseiller technique du ministère de l'environnement et de la transition écologique Il ajoute que des scénarii ont été définis pour répondre à des enjeux stratégiques de transition territoriales et infrastructurelles sur le moyen et long terme .

Selon lui, ces scénarii qui ont fait par la suite l'objet de validation au niveau national, ont marqué le point de départ de la modélisation quantitative de chaque transition. « Au terme de ces exercices de modélisation, des avancées ont été notées facilitant ainsi un partage à tous les niveaux, en vue de leur capitalisation », a-t-il conclu.