Sénégal: La création prochaine d'une délégation des affaires religieuses et sociales, une 'évolution positive', selon Abdoul Aziz Kébé

La volonté du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye de remplacer la Direction des affaires religieuses par une Délégation des affaires religieuses et sociales est une "excellente nouvelle", en ce qu'elle traduit une "évolution positive" visant à prendre en compte les différentes sensibilités religieuses du Sénégal, a déclaré l'islamologue Abdou Aziz Kébé.

L'ancien délégué général au pèlerinage à la Mecque a fait part à l'APS de son approbation de la décision récemment annoncée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de remplacer la Direction des affaires religieuses par une Délégation Délégation générale des affaires sociales et religieuses.

Le chef de l'Etat a annoncé, à l'ouverture officielle de la cinquième assemblée générale des Conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest (CERAO) à Dakar, qu'il va créer une Délégation générale des Affaires sociales et religieuses pour remplacer la Direction générale des affaires religieuses.

L'objectif, selon lui , est de "mieux accompagner les communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes et des religions traditionnelles dans l'exercice de leur culte et leur développement".

Interrogé par l'APS sur cette décision, Abdoul Aziz Kébé dit adhérer à qu'il considère comme une "élévation institutionnelle" de l'instance en charge des questions religieuses, faisant remarquer que "la religion est une ressource dans notre pays, aussi bien du point de vue historique que du point de vue de l'établissement d'une tradition de vivre-ensemble".

Il a aussi souligné le rôle que la religion peut jouer dans l'appropriation des politiques publiques par les populations, mais aussi et, surtout, en tant que "facteur de cohésion sociale".

L'ancien enseignant-chercheur et chef du département d'arabe de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ne perd pas de vue non plus, les fonctions à la fois, diplomatique, économique, humanitaire et de régulation que remplit, selon lui, la religion.

"Toutefois, précise-t-il, la religion peut aussi être un facteur de risque, si les disciples ne sont pas bien encadrés, bien éduqués, bien informés (de) la complexité du monde".

"D'ailleurs, elle peut être source de tension, d'exclusion et de fracture", poursuit-il.

Pour l'organisation des cultes au Sénégal

"'Je ne saurais dire quelle est la meilleure approche, mais je peux tenter de proposer quelques idées", a indiqué M. Kébé.

Il suggère d'abord de "diagnostiquer l'état de la religion dans notre pays". Ce qui permettrait, selon lui, de constater ce qui est satisfaisant et d'en déceler les facteurs.

Ce diagnostic permettrait aussi d'identifier "ce qui laisse à désirer, (et) qui est souvent facteur de désordre, de conflit", mais aussi les facteurs qui en sont à l'origine.

Pour cela, "il faudra faire un travail d'identification des potentiels risques dans le secteur et leurs facteurs", résume Abdoul Aziz Kébé.

"Il urge d'étudier et de comprendre la vision des pouvoirs publics, sur la base du diagnostic et de la vision du chef de l'Etat (pour) travailler sur un plan stratégique et un plan d'actions", préconise-t-il, avant d'insister sur une "inclusion des parties prenantes, sans exclusive, dans ce travail d'élaboration".

"Il faut comprendre par parties prenantes, aussi bien les acteurs religieux que les experts dans les domaines des sciences sociales et les administrations concernées par la chose", précise l'islamologue.

"Une fois que l'Etat valide un horizon qui implique toutes les sensibilités, ce sera le moment de procéder à la mise en oeuvre, sur la base d'un agenda partagé", poursuit-il.

"Je sais que le Directeur aux Affaires religieuses a initié des rencontres avec les acteurs sur la question, et il doit être encouragé et soutenu", a recommandé l'universitaire à la retraite.

Pour lui, "quand on veut organiser quelque chose, cela suppose qu'elle n'est pas du tout organisée ou bien qu'elle pourrait être mieux organisée".

Il considère que l'absence de structure de concertation, de coordination et de régulation est un des facteurs de "dysfonctionnement".

"Une telle structure, peu importe le nom - Haut Conseil islamique ou autre - pourrait jouer un grand rôle dans l'identification des questions majeures, la prévention des risques, la proposition de solutions ou de contribution aux solutions sur nombre de questions, notamment la famille, l'économie sociale et solidaire, la diplomatie religieuse, l'enseignement coranique, l' organisation des cultes, les agréments pour les ONG islamiques, sans oublier l'alimentation en contenus des médias, à but éducatif, etc.", estime-t-il.