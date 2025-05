Ile Maurice: Les habitants dénoncent l'absence de soins et réclament un dentiste d'urgence

Sur les réseaux sociaux, la frustration grandit parmi les habitants d'Agaléga. Dans un message récemment publié sur Facebook, un internaute n'a pas caché sa colère face à l'absence prolongée de soins dentaires sur l'île. Il souligne qu'autrefois, un dentiste se rendait à Agaléga tous les trois mois à bord du MV Trochetia pour assurer le suivi et les traitements nécessaires.

«Cela fait plusieurs mois qu'aucun dentiste n'est venu. De nombreuses personnes souffrent et ont besoin de traitements urgents. C'est injuste qu'une personne doive quitter son travail et sa famille pour venir à Maurice uniquement pour se faire soigner les dents. Et souvent, une fois à Maurice, elle reste bloquée faute de moyens de transport pour rentrer à Agaléga. On ne sait plus vers qui se tourner», déplore-t-il.

Interrogé à ce sujet, le Resident Manager de l'île, Emmanuel Jasmin, confirme qu'il y a bien un problème de disponibilité d'un dentiste pour le moment. Il explique que la situation découle d'un incident survenu en février dernier. «Le MV Trochetia a été endommagé lors d'une collision avec la jetée à Agaléga et envoyé à Madagascar pour des réparations. D'après les dernières informations reçues, le bateau a été réparé et devrait revenir à Agaléga début juin. Une fois sur place, un dentiste sera dépêché pour reprendre les consultations et les traitements», indique-t-il.

Depuis la visite du Premier ministre adjoint Paul Bérenger en avril dernier, les habitants attendent des développements concrets pour améliorer leur quotidien. Emmanuel Jasmin rappelle qu'un masterplan avait été élaboré en 2024 sous l'ancien gouvernement pour apporter des infrastructures et des services de base à Agaléga. Ce plan est à l'étude par le gouvernement. «Le gouvernement actuel revoit ce plan et travaille dessus. C'est une bonne chose pour les habitants. On espère que cela mènera à des changements positifs et durables.»