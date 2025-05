Ile Maurice: Les restrictions sur le lavage des voitures levées aujourd'hui

La Central Water Authority (CWA) a annoncé, hier, la levée des restrictions sur le lavage des véhicules à partir d'aujourd'hui, samedi 10 mai. Cette décision intervient après plusieurs mois de mesures strictes visant à faire face à la grave sécheresse, qui a affecté le pays.

Au mois de février, le taux de remplissage des réservoirs était tombé en dessous de 40 %. Les récentes précipitations ont toutefois permis une amélioration notable de leurs niveaux. Comme l'indiquent les données publiées, hier, vendredi, par la Water Resources Commission, le taux global de remplissage s'élève à 72,7 %.

Le réservoir de Mare-aux-Vacoas, le plus grand du pays, affiche 57,4 %, tandis que Midlands est à 84,9 %, Bagatelle à 75,6 %, La Ferme à 62,9 %, Mare-Longue à 61,1 % alors que La Nicolière et Piton du Milieu atteignent les 100 %.

Considérant ce contexte plus favorable et les doléances de nombreux opérateurs de stations de lavage de véhicules, le ministère de l'Énergie et des services publics et la CWA ont décidé d'assouplir les restrictions concernant le lavage des véhicules. Les autorités appellent néanmoins les opérateurs à faire preuve de responsabilité en utilisant l'eau de manière rationnelle et en intégrant des pratiques plus durables comme la récupération de l'eau de pluie ou le recyclage.

Il est également demandé au public de maintenir une consommation responsable et d'éviter tout gaspillage afin de préserver les ressources disponibles.