Ile Maurice: Le «MCGS Valiant» de retour après plusieurs mois de réfection en Inde

Le MCGS Valiant est rentré à Maurice après une importante réfection au chantier naval de la marine indienne à Visakhapatnam. Le navire a accosté à Port-Louis le lundi 5 mai et une cérémonie de bienvenue s'est tenue le lendemain en présence du commissaire de police, du haut-commissaire de l'Inde ainsi que de hauts gradés de la National Coast Guard (NCG) et de la marine indienne. Ce partenariat illustre une nouvelle fois la solidité des liens entre Maurice et l'Inde ainsi que leur engagement commun pour la sécurité et la coopération maritime dans l'océan Indien.

Le Valiant, un Water Jet Fast Attack Craft, avait quitté Maurice en novembre 2024, remorqué par l'INS Suvarna. Les travaux de réfection, financés par le gouvernement indien, ont duré plus de cinq mois et ont permis de remettre le navire à neuf. La coque, les systèmes mécaniques, électriques et les équipements d'armement ont fait l'objet de réparations en profondeur. Le retour du navire à Maurice a nécessité une planification rigoureuse et plusieurs mois de coordination entre la NCG et la marine indienne. «Le trajet a été soigneusement préparé. Nous avons fait face à des problèmes techniques en mer, mais ils ont été surmontés grâce au soutien et à l'expertise indienne», a déclaré l'assistant surintendant de police (ASP) Bubendra Bhoyrub. Le voyage aller a duré 13 jours contre 16 jours au retour.

Quelque 125 000 défaillances ont été recensées sur le Valiant et 99,9 % ont pu être corrigés. Les rares défauts restants concernent des pièces de rechange encore indisponibles, mais que les autorités indiennes se sont engagées à fournir rapidement. «Le refit a redonné une seconde vie au navire. Je suis confiant qu'il restera pleinement opérationnel jusqu'à sa prochaine maintenance dans cinq ans», a ajouté l'ASP Bubendra Bhoyrub. Les travaux mécaniques et électriques ont été supervisés par l'ASP Tivesh Ramchurn, qui a souligné l'importance du soutien indien : «Lors du transit vers l'Inde, nous avons connu une panne majeure de notre moteur principal, qui n'était même pas incluse dans la liste initiale des réparations. Non seulement la pièce a été remplacée, mais nous avons également bénéficié d'un encadrement technique de haut niveau.»

Outre les rénovations techniques, l'équipage du Valiant a suivi une formation intensive par des experts indiens à Visakhapatnam. Ce renforcement des compétences devrait contribuer à optimiser les performances et les capacités opérationnelles du navire. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une série de refits gratuits offerts par l'Inde à Maurice. Avant le MCGS Valiant, le CGS Victory avait déjà bénéficié d'une réfection similaire. D'ici la fin du mois, ce sera au tour du CGS Barracuda d'être remorqué vers l'Inde pour le même type de travaux.