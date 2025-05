Sénégal: Kaolack - Plaidoyer pour des financements innovants dans la prise en charge de la santé des populations

Kaolack — Le maire de la commune de Ndiédieng, dans la région de Kaolack (centre), Abdou Aziz Mbodj, a plaidé, mercredi, pour des financements innovants dans la prise en charge de la santé des populations.

"Il faut trouver des moyens conséquents à travers des financements innovants pour intervenir davantage dans le secteur de la santé qui est un secteur transféré aux collectivités territoriales", a indiqué M. Mbodj, par ailleurs porte-parole du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS).

"La question de la santé reste encore préoccupante et, malgré les efforts déjà consentis, il reste encore beaucoup à faire de la part de l'Etat et des collectivités territoriales, du fait de l'augmentation de la démographie", a-t-il relevé lors d'un atelier régional pour renforcer le financement de la santé maternelle et infantile

Cet atelier a été initié dans le but de renforcer l'accès aux soins de santé maternelle, néonatale, infantile et de la planification familiale (PF/SRMNIA) et d'améliorer la qualité de vie des populations, 3CAP-Santé, en partenariat avec l'Union des Associations d'élus locaux (UAEL).

Son objectif principal est de sensibiliser et de mobiliser les élus territoriaux sur l'importance cruciale d'investir dans la santé maternelle et infantile. Il s'inscrit dans la dynamique nationale de mobilisation des collectivités territoriales pour le financement de la santé de la mère et de l'enfant.

"Du fait de l'augmentation croissante de la population, il y a beaucoup de choses à faire relativement à des problèmes à résoudre par rapport à l'accès des populations à la santé, au relèvement du plateau technico-médical pour qu'il soit apte à pouvoir contribuer à la prise en charge des citoyens", a signalé le maire de Ndiédieng.

Selon lui, beaucoup de localités du pays, particulièrement dans les zones rurales, sont confrontées à des problèmes liés à une bonne prise en charge des populations locales notamment à des évacuations des patients en cas d'urgence avec un manque notoire d'ambulances.

"Et même s'il y a des intempéries pendant l'hivernage, nous vivons, au quotidien, des problèmes qui demandent des solutions pratiques pour lesquelles, il faut une collaboration entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers pour venir à bout de ces difficultés", a indiqué Abdou Aziz Mbodji.

Il estime que les élus territoriaux doivent surtout se mobiliser pour trouver des moyens d'intervention spécifiques dans le domaine de la santé de la femme et de l'enfant mais également, la santé de la reproduction.

"Au-delà de l'aspect sanitaire, c'est un atelier de plaidoyer pour la prise en charge médicale des populations, particulièrement celles des zones rurales et périurbaines", a-t-il insisté.

La santé étant une compétence transférée aux collectivités territoriales depuis 1996, l'adjointe au maire de Kaolack, Yaye Astou Sarr estime que les élus territoriaux doivent jouer pleinement leur rôle, en mobilisant toutes les ressources nécessaires pour la mise en oeuvre de toutes les politiques de santé publique.

"Nous devons, par conséquent, mobiliser des financements durables pour une meilleure prise en charge des besoins des populations dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant", a-t-elle fait valoir.