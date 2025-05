Sénégal: Ziguinchor - Restitution d'une étude de cartographie du peuplement des arbres fruitiers 'madd' et mangue

Nyassia (Ziguinchor) — Une étude de cartographie participative des arbres fruitiers +madd+ et mangue a été réalisée par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (CRSFPC/USOFORAL) et l'ONG Économie territoires et développement services (ETDS) en vue de permettre à la population des communes de Nyassia et d'Enampor de mieux gérer et valoriser ces ressources pour un développement économique durable.

"L'étude de cartographie participative des filières "madd" et mangue a été menée en collaboration avec les communautés locales, les collectivités territoriales, les services techniques et les acteurs de la recherche", a indiqué la chargée de projet à l'ONG Economie Territoires et Développement Services (ETDS), Mariama Diémé.

Elle s'exprimait au terme d'un atelier de restitution de la cartographie participative des peuplements de "madd" et des exploitations de manguier dans l'arrondissement de Nyassia.

La rencontre a été présidée par le sous-préfet de Nyassia, Moussa Aly Ba, en présence des agents des eaux et forêts, des chefs de service et des femmes transformatrices.

Mariama Diémé a rappelé que cette étude de cartographie entre dans le cadre du projet "promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes rurales de Nyassia et Enampor dans la gestion durable des ressources agro-forestières".

L'objectif de cet atelier était de partager les résultats de l'étude de cartographie participative du "madd" et du manguier dans l'arrondissement de Nyassia afin de favoriser une appropriation communautaire et institutionnelle, et d'alimenter les réflexions sur la gestion et la valorisation de ces ressources pour un développement économique durable, a-t-elle expliqué.

"Nous voulons appuyer les regroupements des femmes de Nyassia et d'Enampor dans le cadre de la valorisation de ces deux filières. Ce sont des produits qui sont assez importants et présents dans la zone. Ils participent au développement économique de ces deux localités", a relevé Mariama Diémé.

Pour elle, "la valorisation des produits +madd+ et mangue pourrait contribuer fortement au développement de la population de Nyassia et d'Enampor".

"Cette étude de cartographie est importante pour nous. La commune de Nyassia et Enampor sont deux communes où le madd est en abondance. Cette cartographie va nous permettre de mieux protéger ces espèces", a salué la maire de Nyassia, Justine Manga.

"Ce sont des centaines de femmes qui s'activent autour de la transformation du +madd+ et de la mangue", a-t-elle dit.

Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Nyassia, Moussa Aly Ba, "le +madd+ est aujourd'hui un fruit qui est très convoité au niveau local, national et international".

"Aujourd'hui, le +madd+ casamançais a obtenu son indication géographique. C'est un produit qu'il faut davantage valoriser", a-t-il souhaité.

Il a expliqué que "cette cartographie va permettre de savoir comment faire pour former les femmes par rapport à l'exploitation de la mangue et du +madd+ depuis la production en passant par la transformation jusqu'à la commercialisation".

Le projet "Promotion de l'autonomisation socioéconomique des femmes rurales de Nyassia et Enampor dans la gestion durable des ressources agroforestières" a été initié par le consortium de partenaires, comprenant le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (CRSFPC/USOFORAL) et l'ONG Économie territoires et développement services (ETDS).

Il est basé sur le renforcement du leadership socio-économique et le processus d'autonomisation individuelle et collective des femmes rurales des communes de Nyassia et Enampor, selon Mariama Diémé.