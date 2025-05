Sénégal: Croix Rouge - Plaidoyer pour l'augmentation de l'appui de l'Etat et la protection de l'emblème

Dakar — La présidente de la Croix Rouge sénégalaise, Bafou Bâ, a plaidé, jeudi, pour une contribution financière plus significative du gouvernement dans les activités de l'organisation sociale et humanitaire et le renforcement de la protection de son emblème.

"L'Etat contribue à hauteur de 15 millions de Franc CFA par an. Il a été demandé une augmentation de cette subvention à 50 millions de Franc CFA depuis 2021", a indiqué Mme Bâ à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge axée sur sur le thème : "Du côté de l'humanité".

Loin de sous-estimer cet appui financier de l'Etat qui prend en charge les cotisations internationales de la Croix-Rouge, elle affirme, cependant, qu'il est attendu plus des autorités en raison de l'immensité des activités de la Croix-Rouge qui opère dans tous les 46 départements du Sénégal.

"Nous avons 82.000 membres au plan national avec plus de 32.000 volontaires fortement constitués d'étudiants. Il leur faut donc des motivations car ils font un travail formidable", a-t-elle fait valoir.

Elle a signalé que la masse salariale de la Croix Rouge s'élève 24 millions de Franc CFA.

En dépit d'une "situation financière assez difficile", elle a souligné que la Croix-Rouge est signataire du pacte de stabilité sociale signé le 01er mai entre le gouvernement et les syndicats des travailleurs.

"L'Etat a pris l'engagement de nous accompagner notamment dans le paiement des salaires et des arriérés. Notre organisation est peut-être constituée de contractuels, mais la majorité ont des contrats à durée indéterminée. Nos activités ont besoins d'être couvertes par des fonds. Et si nous n'avons pas de fonds d'urgences, nous ne pouvons pas réagir rapidement", a-t-elle alerté.

La célébration de cette Journée a également été l'occasion d'adresser la question relative à la protection de l'emblème de l'organisation humanitaire, composé d'une Croix Rouge sur fond blanc repris du drapeau suisse, en hommage à son fondateur Henry Dunant (1828- 1910).

"Cette année est l'occasion pour notre société nationale d'organiser un plaidoyer auprès des membres de tous les Ordres nationaux sur les enjeux économiques, sécuritaires et politico-diplomatique nécessitant la protection de l'emblème de la Croix-Rouge, la vulgarisation de la loi qui le protège et les perspectives de coopération humanitaire", a déclaré Bafou Bâ.

"Nous comptons échanger sur les cas d'abus ou de violations des règles relatives à l'usage de l'emblème, notamment celles liées à l'imitation et l'usurpation en dépit d'une série de campagnes de sensibilisation réalisées", a-t-elle ajouté.

Le directeur du Service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Cheikh Talibou Djimbera, a promis un renforcement du partenariat avec la Croix-Rouge, une plus large diffusion des messages de sensibilisation, la protection de l'emblème conformément à loi et un plus grand accompagnement de la tutelle.